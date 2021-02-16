В Горно-Алтайске погиб младенец, отравившись молоком пьяной матери
В Горно-Алтайске было возбуждено уголовное дело по факту отравления четырёхмесячного ребёнка. 32-летняя местная жительница накормила своего сына грудным молоком после употребления алкоголя. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
По информации следствия, 11 января женщина отмечала свой день рождения и употребляла алкогольные напитки. После окончания веселья она легла спать рядом со своим ребёнком. Ночью мать проснулась, когда он заплакал, и дала малышу грудь. Из-за того, что в грудном молоке содержался спирт, младенец получил отравление и умер.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». По факту гибели ребёнка организована проверка. Правоохранители проверяют условия воспитания детей в этой семье.
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