В Горно-Алтайске погиб младенец, отравившись молоком пьяной матери

По информации следствия, 11 января женщина отмечала свой день рождения и употребляла алкогольные напитки. После окончания веселья она легла спать рядом со своим ребёнком. Ночью мать проснулась, когда он заплакал, и дала малышу грудь. Из-за того, что в грудном молоке содержался спирт, младенец получил отравление и умер.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». По факту гибели ребёнка организована проверка. Правоохранители проверяют условия воспитания детей в этой семье.