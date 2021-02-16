Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:05 0

В Горно-Алтайске погиб младенец, отравившись молоком пьяной матери

В Горно-Алтайске погиб младенец, отравившись молоком пьяной матери
Фото: katun24.ru

В Горно-Алтайске было возбуждено уголовное дело по факту отравления четырёхмесячного ребёнка. 32-летняя местная жительница накормила своего сына грудным молоком после употребления алкоголя. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

По информации следствия, 11 января женщина отмечала свой день рождения и употребляла алкогольные напитки. После окончания веселья она легла спать рядом со своим ребёнком. Ночью мать проснулась, когда он заплакал, и дала малышу грудь. Из-за того, что в грудном молоке содержался спирт, младенец получил отравление и умер.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». По факту гибели ребёнка организована проверка. Правоохранители проверяют условия воспитания детей в этой семье.

Просмотров всего: 174

#дети #происшествия

распечатать


В России и мире

Житель Сан-Франциско зашёл в собственную квартиру и бесследно исчез
Происшествия

Во Владивостоке ректор морского университета обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

Происшествия 2

В Амурской области банда украла три километра дорожного ограждения
Общество

Путин предложил понизить ставки по ипотеке семьям с детьми
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь