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16февраля
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сегодня, 18:00 1

В Благовещенске за год уберут 300 незаконных гаражей

В Благовещенске за год уберут 300 незаконных гаражей
Фото: admblag.ru

В столице Приамурья решили серьёзно взяться за проблему незаконных гаражей. Уже объявили первый аукцион. На выделенные средства вывезут минимум полсотни металлических и железобетонных гаражей. Всего за год уберут до 300 объектов.

— Освободить территорию запланировано вдоль Бурхановки, в микрорайоне, а также в районе Вознесенского кладбища, – сообщает городское управление ЖКХ.

В этом году из разных районов Благовещенска вывезут в 10 раз больше гаражей, чем в прошлом. Тогда убрали 28 незаконных объектов – 19 железобетонных и 9 металлических, сообщает пресс-служба администрации города.

Вскрывают гаражи в присутствии представителя управления ЖКХ и комиссии. На месте составляют акт с указанием местонахождения объекта и площадки, на которой он будет храниться. Также описывают имущество и делают фотографии.

Напомним, что информация о уборке незаконных гаражей появилась ещё в январе во время прямой линии с мэром города Олегом Имамеевым.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Будьте внимательны владельцы гаражей в этих районах. А то придете за машиной, а ее нет вместе с гаражом.

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