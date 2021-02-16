Житель Сан-Франциско зашёл в собственную квартиру и бесследно исчез

9 января камеры дома, где живёт мужчина, зафиксировали, как Кристофер Войтель заходит в свою квартиру. О его дальнейшей судьбе пока ничего не известно. Кристофер больше не попадал в объективы ни одной из камер, установленных внутри дома и рядом с ним. Полицейские осмотрели его квартиру и подтвердили, что входная дверь была заперта изнутри.

По словам родственников Кристофера, в последнее время он вёл себя странно: писал необычные посты в соцсетях, просил денег, рассуждал о побеге в горы и жаловался на ощущение небезопасности. Также известно, что мужчина страдал от депрессии и несколько лет не работал.

Знакомые Войтеля рассказали, что он общался с бездомным по имени Буд, который увлекался оккультизмом. За два дня до исчезновения Кристофера Буд заходил к нему домой и ушёл на следующий день. А в ночь перед пропажей Войтель написал ему, чтобы тот к нему не приходил. По мнению знакомых, именно бездомный является ключом к исчезновению мужчины.

Сам Буд заявил, что Кристофера застрелили во время ограбления. По его словам, он имеет экстрасенсорные способности и видит, как его приятеля убили, завернули в пластик и вынесли из дома.

Семья пропавшего наняла частного детектива, который провёл расследование и утверждает, что самое странное обстоятельство — это то, что Войтель не выходил из квартиры.