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16февраля
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сегодня, 17:51 0

Во Владивостоке ректор морского университета обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

Во Владивостоке ректор морского университета обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями
Фото: pixabay.com

Ректор Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского и его сын, работавший на начальника учебно-методического управления, обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями. Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направят во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу, сообщает инстаграм-аккаунт управления генеральной прокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

Следствием установлено, что в 2017-2018 годах ректор вместе со своим сыном создали предпосылки к недобросовестной конкуренции. Двум фирмам, которые принадлежали знакомым лицам, они обеспечили заключение контрактов и поставку учебных тренажеров по максимальной стоимости.

Для того чтобы обеспечить желаемые условия, они проводили переговоры, корректировали документацию, относящуюся к закупкам, в том числе проекты государственных контрактов и технических заданий.

Начальные цены контрактов для аукционов были сформированы по подложным документам, внесли к конкурсную документацию условия, которыми обеспечили победу заранее определенных организаций.

В итоге, оказались нарушены права ряда коммерческих организаций, допущено неэффективное расходование бюджетных средств, чем причинён ущерб на сумму около трёхсот сорока миллионов рублей.

С целью удовлетворения исковых требований были приняты обеспечительные меры. В настоящее время обвиняемые уволены с занимаемых должностей и осуществляют только преподавательскую деятельность.

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#криминал #происшествия

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