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В аэропорту Благовещенска увековечат память известного пилота

В аэропорту Благовещенска увековечат память известного пилота
Фото: Амур.Инфо

На заседании комитета по социальным вопросам молодежи и детства городской думы Благовещенска поддержали инициативу по установке мемориальной таблички Николаю Тимофеевичу Мельникову в аэропорту Игнатьево. Об этом сообщили в пресс-службе Благовещенской городской думы.

Николай Мельников руководил реконструкцией малых аэропортов Приамурья. Он был единственным в Амурской области заслуженным пилотом СССР.

Представитель инициативной группы Сергей Чигрин в ходе совещания пояснил, что устанавливать памятную табличку лучше на старом здании аэропорта, так как именно там долгое время работал Николай Тимофеевич. Установка мемориальной таблички на здании нового аэропорта сопряжена с определёнными сложностями – технически нет возможности закрепить табличку на фасаде нового здания.

— Николай Тимофеевич Мельников воспитал не одно поколение пилотов, стоял у истоков развития гражданской авиации Приамурья, после выхода на заслуженный отдых занимался общественной работой. Поэтому депутаты- члены комитета единогласно поддержали инициативу установить мемориальную доску на фасаде старого аэровокзала аэропорта Благовещенска, – рассказала председатель Благовещенкой городской Думы Елена Евглевская.

В ходе очередного заседания Благовещенской городской Думы депутаты примут окончательное решение по этому вопросу.

Напомним, что представители общественной организации «Ветераны гражданской авиации Амурской области» предложили увековечить память Николая Тимофеевича Мельникова в конце января 2021 года.

Глава Благовещенска накануне предложил жителям города увековечить память известных земляков с помощью муралов. Олег Имамеев запустил в своем инстаграм-аккаунте опрос на эту тему.

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#городская власть #память

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Хорошая идея.

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