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сегодня, 19:05 0

В Благовещенске выделили участок для вывоза снега

В Благовещенске выделили участок для вывоза снега
Фото: admblag.ru

Администрация Благовещенска определила единую территорию для вывоза снега. Это земельный участок в районе полигона твёрдых бытовых отходов.

В администрации Благовещенска напомнили, что очистка участков от снега и наледи - обязанность собственников земельных участков, управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ и ЖСК.

При этом при уборке и содержании территории в зимний период запрещается вывозить снег в неустановленные администрацией города Благовещенска места, сбрасывать снег и мусор в смотровые и дождеприемные колодцы ливневой системы водоотведения, применять техническую соль и жидкий хлористый кальций в качестве противогололёдного реагента на тротуарах, посадочных площадках остановок пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах.

Снег также нельзя выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, дорог и проездов, перебрасывать на газоны, цветники, тротуары, проезжую часть дорог, внутриквартальные и внутридворовые проезды, места прохода пешеходов и проезда автомобилей

За нарушения правил благоустройства определена административная ответственность, сообщает администрация города.

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#ЖКХ

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