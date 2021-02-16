Татьяна Навка показала, как обнажённой прыгает в снег после бани

Откровенное видео Татьяна опубликовала в своём блоге в Instagram. На нём спортсменка идёт босиком и в одном полотенце. Судя по тому, что от её тела при этом исходит пар, Навка только что вышла из бани.

Татьяна написала в сторис, что обожает прыгать в снег и рекомендует это сделать своим подписчикам. В следующем видео она сбрасывает с себя полотенце и обнажённой прыгает в сугроб.

Ранее, в День Святого Валентина, фигуристка выложила на своей странице снимок, на котором целуется с мужем — пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым.

Пара поженилась в 2015 году, у них родилась дочь. Также у Татьяны ещё есть старшая дочь от предыдущего брака, у Дмитрия Пескова — четверо детей.