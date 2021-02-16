Татьяна Навка показала, как обнажённой прыгает в снег после бани
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка порадовала подписчиков своего Instagram откровенным видео. На нем спортсменка выходит из бани и нагишом прыгает в снег, пишет «Московский комсомолец».
Откровенное видео Татьяна опубликовала в своём блоге в Instagram. На нём спортсменка идёт босиком и в одном полотенце. Судя по тому, что от её тела при этом исходит пар, Навка только что вышла из бани.
Татьяна написала в сторис, что обожает прыгать в снег и рекомендует это сделать своим подписчикам. В следующем видео она сбрасывает с себя полотенце и обнажённой прыгает в сугроб.
Ранее, в День Святого Валентина, фигуристка выложила на своей странице снимок, на котором целуется с мужем — пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым.
Пара поженилась в 2015 году, у них родилась дочь. Также у Татьяны ещё есть старшая дочь от предыдущего брака, у Дмитрия Пескова — четверо детей.
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