В Амурской области банда украла три километра дорожного ограждения

Семеро граждан обвиняются в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Организатором стал местный 37-летний предприниматель. В 2018 году, он привлёк своих работников к хищению ограждений двух участков автодорог на территории Сковородинского района.

Деятельность группы пресечена в результате совместной деятельности сотрудников уголовного розыска УМВД России по Амурской области и территориального отдела по Сковородинскому району.

Известно, что злоумышленники разбирали конструкции, после чего засыпали углубления в земле, а чтобы сокрыть преступление, устанавливали металлические столбики со световозвращающими элементами. Таким способом, граждане смогли украсть более трех тысяч погонных метров барьерных ограждений, общей стоимостью свыше 10 миллионов 400 тысяч рублей.

Все материалы расследования составили двадцать один том. Проделана огромная работа, проведены психиатрические экспертизы, исследованы всевозможные следы. В итоге, следователям удалось собрать достаточную доказательную базу, для выяснения круга причастных лиц.

Расследование окончено, дело передано в суд.

Организатор заключён под стражу, остальные соучастники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба Управления МВД по Амурской области.