В Благовещенске прошёл первый этап ралли «Амур-2021»

На Астрахановских лугах в Благовещенске прошёл первый этап ралли на кубок Российской Автомобильной Федерации зоны Сибири и Дальнего Востока.

В соревнованиях приняли участие гражданские и спортивные автомобили в различных классах. За победу боролись 36 спортсменов на 18 экипажах из Амурской области, Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Иркутской и Московской областей.

По результатам соревнований в классе «Абсоют» - заезды на автомобилях MMC LANCER EVO 9 - 1 место заняли Ядов Андрей из Владивостока и Ефименко Сергей, Москва. На 2 месте Шабалин Роман и Карлюков Виталий из Хабаровска. 3 место у Тимофеева Сергея и Молчанова Филиппа из Владивостока.

В зачёт Р3к призовые места распределились следующим образом:

1 место - Самионенко Константин, Молодкин Максим из Благовещенска, автомобиль Subaru Impreza;

2 место - Игнатенко Юрий, Пономарев Андрей из Благовещенска, автомобиль Suzuki jimny.;

3 место - Сафенков Владимир, Устюгов Илья из Благовещенска, автомобиль ВАЗ-2109.

В командном зачёте 1 место у Bosfor Racing Team, 2 место - Субару Клуб. Обе команды из Владивостока, сообщает администрация Благовещенска.