Аисты из Амурской области улетели зимовать в Южную Корею

Фото: Jongmin Yoon, wwf.ru

Дальневосточные аисты, помеченные GPS-передатчиками, показали ученым миграционный путь группы из 20 птиц из Приамурья в Южную Корею. Как пояснили в Амурском отделении WWF России эти сведения помогут сохранить краснокнижную птицу.

—Дальневосточный аист гнездится в бассейне Амура, на Дальнем Востоке России и на северо-востоке Китая, прилетает сюда весной, выводит потомство, а осенью, когда птенцы окрепли и окончательно встали на крыло, направляется на зимовку в бассейн Янцзы, на озеро Поянг в Китае. Некоторые особи зимуют в Японии, Южной Корее и на Тайване. Ежегодно небольшая зимующая группировка из 20-30 птиц отмечается в Южной Корее, но по какому маршруту туда летят аисты пока проследить не удавалось. И то, что мы наблюдаем сейчас двух наших птиц с GPS-передатчиками в группе 20 аистов на зимовке в Южной Корее – потрясающее событие! Мы впервые получили точные данные, откуда дальневосточные аисты прилетают на зимовку на Корейский полуостров. Это также показывает действенность и результативность международной программы мониторинга дальневосточного аиста, которую WWF России начал в 2018 году совместно Китайской Академией Наук и заповедниками Приамурья. За 3 года в рамках этой программы было оснащено GPS-передатчиками 132 дальневосточных аиста, – рассказала Анна Сердюк, ведущий координатор программы по ООПТ Амурского филиала WWF России.

В реализации проекта принимали участие ученые из России, Китая и Южной Кореи. GPS-передатчики, которые и показали маршрут пернатых путешественников, установили благодаря сотрудничеству Координационного совета директоров заповедников юга Дальнего Востока, ФГБУ «Заповедное Приамурье», Амурского филиала WWF России, Научно-исследовательского центра экологии и окружающей среды Китайской Академии Наук и заповедника «Хунхэ».

— Дальневосточный аист относится к виду птиц, находящихся под охраной <…> как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Пролетный путь дальневосточного аиста пролегает через Восточную Азию и находится под наибольшей угрозой. Для сохранения этих редких птиц и восстановления популяции необходимо понимать структуру пролетного пути, включая маршруты перелетов и основные места остановки. Наша совместная работа будет способствовать дальнейшему пониманию миграционной экологии этого вида, прояснит стратегию миграции и поможет определить угрозы, что станет важной основой для сохранения и восстановления популяции редкого вида», — соощил доктор Цао Лэй, научный сотрудник Исследовательского центра экологических наук Китайской Академии Наук.

Отметим, что один из аистов, показавших дорогу в Южную Корею, получил свой датчик в 2019 году в Тамбовском районе Амурской области. Другой аист был спасён службой охотнадзора Приморья, а после реабилитации отпущен в Еврейской автономной области.

Информация о том, что аисты добрались до Южной Кореи, появилась в начале декабря 2020 года, но для достоверности информацию с датчиков сначала проверили специалисты Центра изучения исчезающих видов животных Национального института экологии Республики Корея.

Как поясняют ученые восстановлением популяции журавлей в Южной Корее занимаются с 1996 года. Но, до сегодняшнего дня было не понятно по какому маршруту птицы прилетают из России.

— Мы ожидаем, что первая попытка отслеживания двух аистов из России предоставит ученым ценную информацию о миграционном поведении, использовании мест зимовки и взаимодействии между мигрирующими и резидентными птицами, — сказал руководитель отдела исследований птиц Центра восстановления исчезающих видов животных Национального института экологии Республики Корея Чонмин Юн.