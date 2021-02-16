Чтобы полностью расселить непригодное жильё в зоне БАМа нужно 24 миллиарда рублей

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В зоне БАМа непригодным для жизни остаётся 253 тысячи квадратных метров жилья, где живут семь тысяч человек. Чтобы расселить все 959 многоквартирных домов по подсчётам чиновников понадобится 23,7 миллиарда рублей. Комитет будет рекомендовать включить в проект постановление это предложение, сообщили в пресс-службе правительства области.

Проблему ветхого и аварийного жилья в Амурской области глава комитета Олег Мельниченко назвал требующей эффективного решения. Губернатор Приамурья Василий Орлов сделал акцент на проблеме ветхого жилья в зоне БАМа.

— Одна из самых важных тем – это переселение из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа, проблема длится десятилетиями. Она актуальна не только для Амурской области (на которую приходится 70% такого жилья), но и для целого ряда субъектов Дальневосточного федерального округа. Без федеральной поддержки невозможно её решить. Сегодня стоят задачи по расширению пропускной способности БАМа. Посёлки будут развиваться, будет нужна рабочая сила. Поэтому мы решаем не только социальную задачу по переселению, но и задачу по расширению магистрали, – уточнил Орлов.

На данный момент в жилье нуждается 4 924 семьи. Основная проблема – отсутствие финансирования. Всего для расселения потребуется 23,7 миллиарда рублей.

— Мы выступили с инициативой перед Правительством РФ, в результате Минстрой России внес значимые для нас корректировки в механизм переселения граждан из аварийного жилья в зоне БАМа. Теперь расселять возможно массово и в ускоренные сроки. Основной проблемой является недостаток финансирования на эти цели, – рассказал зампред правительства Павел Матюхин.

Кроме территории БАМа в переселение нуждаются и другие амурчане – более 120 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Всего 7 тысяч человек живут в непригодных для жизни условиях.

В программу по расселению 2019–2025 года не попали 6,14 тысяч человек. Их дома были признаны аварийными после 2017 года или их категория жилья не попадает под критерии расселения. 233 многоквартирных дома площадью 155,5 тысяч квадратных метров нуждаются в капитальном ремонте.

Кроме того, в области оказался очень высокий износ коммуникаций. У сетей теплоснабжения – 54%, 62% у водоснабжения, у водоотведения – 68%. Всего 1788 объектов коммуникаций в области имеют износ более 60%.

— На модернизацию в регионе просто нет денег. При том, что за три года направлено 1,7 млрд. рублей. В 2021 году запланировано направить более 1,5 млрд. рублей из областного бюджета. Но всё-таки этих денег недостаточно. Проблемы копились десятилетиями. Нужно порядка 10 млрд. рублей, – подчеркнул зампред правительства.

По итогам обсуждений Комитет решил включить в проект постановления Совета Федерации несколько предложений, включая вопрос о выделении дополнительных средств чтобы до 1 января 2025 года расселить ветхое жильё на территории БАМа. Также комитет порекомендовал минстрою при планировании финансирования увеличить объем федеральных денег для расселения амурчан из аварийного жилья.