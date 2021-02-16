«Миссия выполнима»: пилотируемые ракеты на Луну полетят с Восточного

— Четырёхпусковая схема предполагает раздельное выведение аппаратов на орбиту. Это пилотируемый корабль, лунный взлётно-посадочный комплекс (ЛВПК) и два кислородно-водородных разгонных блока (КВТК). Все аппараты запустят с помощью ракет-носителей «Ангара-А5В», – рассказал собеседник ТАСС.

Он уточнил, что пилотируемый транспортный корабль будет стыковаться с орбитальной станцией на низкой околоземной орбите.

— Там экипаж будет ждать выведения КВТК, после чего на орбите будет выполнена стыковка с разгонником. Там же будут стыковаться лунный взлётно-посадочный комплекс и ещё один КВТК. После этого разгонники придадут импульс кораблю и комплексу для перелёта на эллиптическую орбиту, после чего они отделятся. После перехода на низкую окололунную орбиту высотой 200 километров корабля состыкуется с ЛВПК, – добавил источник.

Космонавты перейдут на борт взлётно-посадочного комплекса и поработают на поверхности Луны. Уже потом с естественного спутника Земли стартует взлётный модуль, который на орбите состыкуется с пилотируемым кораблём. После отделения взлётного модуля корабль отправится на Землю для совершения посадки.

Ещё в 2015 году организация подобного полёта потребовала бы до шести пусков «Ангары-А5В» с космодромов Плесецк и Восточный. Тогда предполагалось сначала выводить лунный взлётно-посадочный комплекс, а затем разгонный блок с эффективными криогенными компонентами топлива. Только на третий пуск пришёлся бы пилотируемый корабль, а на четвёртый – ещё один разгонный блок. Кроме того, ещё один парный пуск планировалось осуществить для доставки первого экспедиционного модуля лунной базы.

Напомним, что 18 декабря, на космодроме Восточный запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb. А спустя пару дней ступени этой ракеты обнаружили в Якутии. Всего из амурской тайги вывезли восемь тонн фрагментов ракеты.