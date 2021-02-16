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16февраля
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сегодня, 14:46 0

Жителей дальневосточных городов на космодром «Восточный» будут возить туристические поезда

Жителей дальневосточных городов на космодром «Восточный» будут возить туристические поезда

На ДВЖД планируется запустить туристические поезда к космодрому «Восточный». Останавливаться они будут на станции «Ледяная».

В настоящее время на железной дороге прорабатывается несколько проектов по привлечению дополнительного потока пассажиров, в том числе в рамках развития туристических направлений. В частности, Дальневосточным филиалом ФПК прорабатывается возможность организации турпоездов из Хабаровска и Владивостока к станции «Ледяная», недалеко от которой расположен космодром «Восточный», сообщает ИА «РЖД Партнер.ру».

Также сообщалось о том, что для космодрома построят новые автомобильные и железные дороги. Но по этим новым трассам будут доставлять составные части ракет, испытательное и технологическое оборудование, компоненты ракетного топлива и другие грузы. Железнодорожная ветка пойдет от станции «Ледяная» через Циолковский. Пути проложат до аэропорта, технического комплекса и складов компонентов ракетного топлива.

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#Дальний Восток #космодром #отдых #транспорт #туризм

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