Завтра по области местами снег и сильный ветер: прогноз погоды на 17 февраля

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Днём переменно, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура на севере -10°С...-15°С, местами -20°С...-25°С, на юге -8°С...-13°С.

В Белогорске и Свободном пасмурно, небольшой снег. Днём температура -10°С...-12°С, ночью -15°С...-20°С. Ветер северный, 7-14 метров в секунду.

В Райчихинске и Архаре завтра пасмурно, снег. Днём температура -11°С...-12°С, ночью до -20°С. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду.

В Зее пасмурно, без осадков. Температура днём до -15°С, ночью столбик термометра опустится до -26°С. Ветер северный, северо-западный, 2-14 метров в секунду.

В Шимановске и Сковородине облачно, осадков не ожидается. Днём столбик термометра покажет -15°С…-18°С, ночью -17°С…-24°С. Ветер северный, северо-западный, 5-12 метров в секунду.

В Тынде солнечно, без осадков. Днём температура воздуха -19°С…-23°С, ночью до -25°С. Ветер западный, юго-западный, 2-7 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью возможен слабый снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный порывистый 15-20 метров в секунду. Температура ночью -16°С...-18°С, днём -10°С...-12°С.