Отменяют автобусы и закрывают школы: циклон парализовал Хабаровский край

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Обрушившийся на Хабаровский край циклон из Приморья принёс тонны снега и метель. По нескольким направлениям ограничено движение автобусов. В Комсомольске-на-Амуре сегодня и завтра отменены занятия в школах. Власти края отмечают, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Ванинском и Советско-Гаванском районах. До улучшения погодных условий в Ванино ограничена работа паромной переправы на Сахалин. По прогнозам синоптиков, циклон задержится в крае до 17 февраля. После чего эпицентр сместится на юг Сахалина, где окончательно потеряет свою силу.

— 16 февраля из-за погодных условий отменены занятия для всех школьников города Комсомольска-на-Амуре, обучающихся во вторую смену, - сказано в сообщении городской мэрии.

17 февраля школьники с 1 по 7 класс тоже не пойдут в школу. Такое решение приняли в управлении образования города.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, к утру 16 февраля циклон накрыл почти весь регион. Повсеместно отмечаются метели, за исключением трех районов - Охотского, Аяно-Майского и Верхнебуреинского, где снега нет.

Власти края отмечают, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Ванинском и Советско-Гаванском районах. По данным пресс-службы ГИБДД с 11:00 местного времени ограничено движение автобусов из Хабаровска в Ванино, Комсомольск-на-Амуре по дорогам федерального значения А-375 «Восток», А-376 и в обратном направлении.

В столице края - Хабаровске, по информации мэрии, на уборку автотрасс от снега с утра было привлечено 54 единицы спецтехники, почти полторы тысячи сотрудников управляющих компаний задействовано в очистке придомовых территорий.

В городе ограничено движение автобусов на Комсомольск и Владивосток. Пробки парализовали улицы Карла Маркса, Большую, а также переулок Ленинградский, сообщает DVHAB.RU.