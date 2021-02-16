Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:39 0

Путин предложил понизить ставки по ипотеке семьям с детьми

Путин предложил понизить ставки по ипотеке семьям с детьми
Фото: https://pixabay.com/

Правительство и Центробанк до 31 марта должны будут представить свои предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах. При этом по поручению президента Кабмин и Банк России должны рассмотреть возможность снижения процентной ставки по льготной ипотеке для семей с двумя и более детьми.

На сайте Кремля также сообщается, что правительству поручено рассмотреть вопрос об увеличении финансирования мероприятий, включенных в планы-графики по решению проблем обманутых дольщиков, чтобы завершить их быстрее установленных сроков.

При этом Амурское правительство сейчас волнуют и другие вопросы. Снижение смертности в регионе и задачи региональной медицины губернатор обсудил в Москве с министром здравоохранения.

Просмотров всего: 184

#дети #помощь #российская власть #финансы

распечатать


В России и мире

В Горно-Алтайске погиб младенец, отравившись молоком пьяной матери
Общество 2

В Благовещенск прилетел президент фестиваля «Детство на Амуре. Правнуки Победы» Григорий Гладков
Общество

Амурским родителям станет проще узнавать информацию о начислении детских пособий
Общество 2

Учить будут качественнее: амурские школы попали в проект «500+»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь