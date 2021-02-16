Путин предложил понизить ставки по ипотеке семьям с детьми

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Правительство и Центробанк до 31 марта должны будут представить свои предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах. При этом по поручению президента Кабмин и Банк России должны рассмотреть возможность снижения процентной ставки по льготной ипотеке для семей с двумя и более детьми.

На сайте Кремля также сообщается, что правительству поручено рассмотреть вопрос об увеличении финансирования мероприятий, включенных в планы-графики по решению проблем обманутых дольщиков, чтобы завершить их быстрее установленных сроков.

При этом Амурское правительство сейчас волнуют и другие вопросы. Снижение смертности в регионе и задачи региональной медицины губернатор обсудил в Москве с министром здравоохранения.