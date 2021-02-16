Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:35 2

Минэнерго и Минфин обсуждают возможность субсидирования доставки топлива на Дальний Восток

Минэнерго и Минфин обсуждают возможность субсидирования доставки топлива на Дальний Восток
Фото: Амур.Инфо

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил о том, что в Минэнерго и Минфин рассматривают возможность субсидирования доставки топлива в регионы Дальнего Востока. Об этом написали в издании «Энергетика и промышленность России».

— В настоящее время предложения по транспортной субсидии на бензин, дизельное топливо и керосин направлены в Минфин России и находятся в проработке. Смысл субсидии – в существенном снижении транспортного диспаритета в регионе, что влияет на конечные оптовые цены. Мы ожидаем, что предложенное решение позволит существенно нарастить количество НПЗ-грузоотправителей для региона, создать конкуренцию между ними, а также сформировать стабильные запасы, в том числе и для независимых сетей АЗС, – сообщил вчера Павел Сорокин.

Напомним, что из-за ремонта на Хабаровском НПЗ в крае и соседних субъектах образовался дефицит бензина марки АИ-92. Из-за этого и поднявшегося ажиотажа на некоторых заправках Амурской области цена горючего превысила 50 рублей за литр.

— Аналогичная ситуация с автомобильным топливом сейчас складывается не только в Амурской области, но и в ряде других регионов Дальнего Востока. В связи с этим по решению правительства Российской Федерации была разработана оперативная временная схема снабжения топливом из Росрезерва, – сказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Действительно, топливо в регион поступало несколькими партиями. При этом предприимчивые амурчане начали новый «бизнес». В сети интернет появилось объявление: «Приедем, заправим сами, вам не нужно искать бензин».

Крайняя поставка горючего в регион произошла 12 февраля. Тогда привезли больше тысячи тонн бензина.

— Восемь цистерн доставлено из запасов Росрезерва, еще 17 привезли с Хабаровского НПЗ, – уточняют в пресс-службе регионального минэкономразвития.

В ближайшее время в регион поступит ещё 10 цистерн с АИ-92 и 500 тонн АИ-95.

Просмотров всего: 147

#транспорт

распечатать


Общество

В Благовещенске прошёл первый этап ралли «Амур-2021»
Общество

Жителей дальневосточных городов на космодром «Восточный» будут возить туристические поезда
Общество

Дальневосточники смогут купить субсидированные билеты на рейсы шести авиакомпаний
Общество 2

В Благовещенске в апреле начнут ремонтировать тротуары и дороги
Комментарии
Показать все (2)
  • Abrvalg

    Abrvalg
    1 час назад

    Там, куда начинают прикладывать субсидии, поддержки и тому подобное, начинают расти цены. Прям уже аксиома

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    18 минут назад

    "Крайняя поставка горючего"

    Подразумевается, что слово «последний» избегают носители языка, профессия которых связана с постоянным риском для жизни. Например, лётчики и космонавты.

    Какой риск в том, чтобы написать "последняя поставка горючего"? Так сильно боитесь, что она буквально будет последняя?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь