Минэнерго и Минфин обсуждают возможность субсидирования доставки топлива на Дальний Восток

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— В настоящее время предложения по транспортной субсидии на бензин, дизельное топливо и керосин направлены в Минфин России и находятся в проработке. Смысл субсидии – в существенном снижении транспортного диспаритета в регионе, что влияет на конечные оптовые цены. Мы ожидаем, что предложенное решение позволит существенно нарастить количество НПЗ-грузоотправителей для региона, создать конкуренцию между ними, а также сформировать стабильные запасы, в том числе и для независимых сетей АЗС, – сообщил вчера Павел Сорокин.

Напомним, что из-за ремонта на Хабаровском НПЗ в крае и соседних субъектах образовался дефицит бензина марки АИ-92. Из-за этого и поднявшегося ажиотажа на некоторых заправках Амурской области цена горючего превысила 50 рублей за литр.

— Аналогичная ситуация с автомобильным топливом сейчас складывается не только в Амурской области, но и в ряде других регионов Дальнего Востока. В связи с этим по решению правительства Российской Федерации была разработана оперативная временная схема снабжения топливом из Росрезерва, – сказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Действительно, топливо в регион поступало несколькими партиями. При этом предприимчивые амурчане начали новый «бизнес». В сети интернет появилось объявление: «Приедем, заправим сами, вам не нужно искать бензин».

Крайняя поставка горючего в регион произошла 12 февраля. Тогда привезли больше тысячи тонн бензина.

— Восемь цистерн доставлено из запасов Росрезерва, еще 17 привезли с Хабаровского НПЗ, – уточняют в пресс-службе регионального минэкономразвития.

В ближайшее время в регион поступит ещё 10 цистерн с АИ-92 и 500 тонн АИ-95.