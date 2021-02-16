Жутковатую Алёнку «переселят» в парк скульптур Нововоронежа

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Жутковатый памятник Алёнке, как и собирались, продали с аукциона. Цена превысила два с половиной миллиона. Но он так и остался в Воронежской области. Там памятнику приготовили место в новом парке скульптур, где Алёнка, по мнению новых владельцев, сможет вписаться в контекст.

— У нас есть большой проект в Воронеже: мы будем строить город-спутник «Солнечный», в рамках которого будут жилые, коммерческие объекты и парковые территории. Собственно, одна из идей парковой территории — это парк скульптур. Мы неравнодушны к этому памятнику и хотели его оставить у себя в регионе, что и получилось сделать. Теперь планируем найти для Алёнки в рамках парка скульптур подходящее место, - рассказала изданию «Лайф» директор проектного офиса Группы компаний Хамина Е.Н. Анна Шурховецкая.

По её словам, любой объект, если его разместить на соответствующей ему территории и в правильном контексте, можно сделать привлекательным как в культурном, так и в туристическом плане. Шурховецкая отметила, что, поскольку жуткая Алёнка успела прославиться, можно сказать, что реклама объекта уже была создана - и это поможет правильно реализовать задумку об использовании статуи в рамках проекта.

Между тем, слава от памятника Алёнке дошла и до Благовещенска. С ней сравнили новую композицию, установленную в парке Дружбы. По этому поводу в соцсетях областного центра даже начал «гулять» мем.