В Благовещенск прилетел президент фестиваля «Детство на Амуре. Правнуки Победы» Григорий Гладков

Во вторник, 16 февраля, в столицу Приамурья прибыл президент фестиваля «Детство на Амуре. Правнуки Победы» Григорий Гладков. Также фестиваль уже в третий раз посещает художник-живописец Константин Мирошник.

Они посетят гала-концерт фестиваля, который состоится в среду, 17 февраля, в Общественно-культурном центре. Любой желающий может увидеть запись концерта на ютуб-канале фестиваля.

Григорий Гладков – организатор фестиваля, советский и российский бард. Он известен взрослым и детям как автор песни «Пластилиновая ворона». После прилёта композитор поделился своими мыслями и эмоциями.

— Мы приехали уже на седьмой фестиваль «Детство на Амуре». Это самый большой фестиваль на Дальнем Востоке, в этот раз он посвящён 75-летию Победы. Поэтому он и называется «Правнуки Победы». В этот раз мы ожидаем открытия новых талантов, у нас уже много номинаций. Для меня это особенная встреча, я родился на Дальнем Востоке. Первое, что нас всегда здесь ослепляет – это солнце. А следующим ослепительным зрелищем будут наши талантливые дети, – рассказал Григорий Гладков.

Он добавил, что это уникальный фестиваль за счёт того, что является российско-китайским. Для участия в фестивале ждут детей со всех стран и уголков России.

В Благовещенск также приехал художник-живописец Константин Мирошник. Он уже в третий раз посещает фестиваль. Константин будет оценивать детские работы международного конкурса изобразительного искусства «Коробка с карандашами».

— Я очень люблю Дальний Восток, здесь живёт много талантливых детей. Ребята участвуют в конкурсе снова и снова. В этом году мы оцениваем работы художников дистанционно. А уже награждать будем лично, только 54 ребёнка получат индивидуальные стипендии. Это очень важно, нужно видеть детей, хвалить и гладить по голове, говорить: «Молодец, рисуй». Нужно морально поддержать ребят, потому что они растут. Ведь если детство на Амуре у них будет радостным, то и вся жизнь потом будет радостной, – рассказал художник.

Он отметил, что выбрать лучшие работы сложно, все они разные. Настоящий мастер должен утром встать и увидеть день по-новому. Если человек увидит и отразит это на картине, то он – художник. Всего на конкурсе представлено 105 вокальных номеров, 171 работа декоративно-прикладного искусства, 356 картин, а также 124 литературных произведения и 94 видеоработы.

— Мне особенно понравилось несколько рисунков. На одном из них изображён ветеран, а на другом – маленький мальчик в одежде своего прадедушки. Самое интересное, что форма с орденами и медалями велика мальчишке. Есть и другие замечательные работы. Но живопись нужно увидеть, подробно о ней не расскажешь, – считает Константин Мирошник.

Члены жюри заметили, что поколение уже сменилось настолько, что некоторые дети являются праправнуками Победы. А свои песни посвящают прапрадедам.

— Многие финалистки фестиваля занимаются вокалом до сих пор. Например, Елизавета Долженкова несколько раз побеждала в вокальном конкурсе фестиваля. Она планирует поступить в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Лиза недавно даже спела Владимиру Путину во время видеоконференции с участниками конкурса «Большая перемена». Также можно отметить обладательницу Гран-при фестиваля «Детство на амуре–2017» Василису Забияко. Сейчас девушка является студенткой АмГУ, – рассказала начальник управления культуры администрации Благовещенска Валентина Мищенко.

Напомним, что выставку поделок фестиваля «Детство на Амуре» можно будет посмотреть в 3D-формате. А призовой фонд конкурса составит больше 1,2 миллиона рублей.