Отучиться на блогера с госдипломом с этого года можно в Хабаровском институте культуры

Фото: https://pixabay.com/

Профильное высшее образование по направлению блогинг впервые можно будет получить на Дальнем Востоке. Первооткрывателем стал Хабаровский государственный институт культуры.

— У нас будут выпускать культурологов по профилю «Сетевая культура и социальные коммуникации». Нам предоставлено по этому направлению десять бюджетных мест. Если желающих будет больше, студенты смогут пойти учиться на платной основе. Наши новые культурологи будут получать, помимо базового образования, навыки, связанные с цифровыми медиа и социальными сетями. Уже на первом курсе будет практика, а затем на третьем и четвертом. По истечении обучения они получат степень бакалавра, но есть возможность выйти и на магистратуру, - рассказала порталу DVHAB.RU руководитель кафедры «Культурология и музеология» Яна Крыжановская.

Сообщается, что направление по блогингу собирались запустить давно. Однако только в 2020 году Хабаровский государственный институт культуры прошёл аккредитацию, а после этого руководство решилось на подобное новшество.

— Обучение должно иметь обязательный выход на практику. Поэтому нам крайне важен преподавательский состав. Ведутся переговоры с различными организациями, где имеются профильные специалисты по ведению блогов и сфере социальных коммуникаций. Главное - привлечение практиков. На втором курсе появится даже дисциплина по ведению блога в социальных сетях. Тут нельзя обойтись только теорией. Ожидается, что приемная кампания откроется в июне, - добавила Яна Крыжановская.

Между тем, амурским родителям напомнили, на какие нужды, кроме обучения и гашения ипотеки, они могут потратить материнский капитал.