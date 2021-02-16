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сегодня, 13:18 0

Сергей Жуков рассказал о борьбе с серьёзной болезнью

Сергей Жуков рассказал о борьбе с серьёзной болезнью
Фото: sm-news.ru

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков несколько лет назад оказался на грани жизни и смерти. К серьёзным последствиям артиста привёл обыкновенный синяк на животе, который спровоцировал грыжу. Музыкант рассказал о своей борьбе с болезнью на YouTube-канале Fametime.tv, пишет «Собеседник».

Злополучный синяк Сергей получил за кулисами во время одного из своих выступлений. Он ударился о конструкцию, на которую прикрепляется оборудование. Долгое время Жуков не обращал внимания на травму и в итоге оказался в больнице.

По словам Сергея, он испытал настоящее отчаяние, когда спросил врачей о том, когда он сможет выйти на сцену. Медики тогда заявили музыканту: «Нам бы понять вообще, что с вами, выживете ли вы...»

Жуков перенёс несколько операций, а также лечился с помощью экспериментального аппарата, который привезли для него из-за границы.

Музыкант рассказал, что в то время был один, так как его семья находилась в другой стране. По его словам, на протяжении трёх месяцев он жил между больницей и домом и везде носил с собой 5-килограммовый аппарат с трубками.

Прямо из больницы Жуков тогда записал обращение к своим поклонникам и попросил молиться за него.

После выздоровления Сергей стал иначе относиться к своей жизни и многое в ней поменял. Он бросил пить и курить, а также стал меньше выступать.

Сейчас Жуков на здоровье почти не жалуется. У него осталась лишь проблема со сном, которую он не может решить уже много лет.

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#здоровье #медицина #шоу-бизнес

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