Спасатели Приамурья помогли мужчине, упавшему в шахту лифта

Фото: 28.mchs.gov.ru

Сегодня утром, 16 февраля, на стройке по улице Василенко рабочий упал в шахту лифта. Для оказания помощи пострадавшему пришлось вызвать спасателей, сообщают в пресс-службе главного управления МЧС России по Амурской области.

Мужчина, упал с четвертого этажа строящегося здания в микрорайоне Благовещенска. Для помощи пострадавшему спасателям пришлось спуститься в шахту лифта, осмотреть пострадавшего на месте и эвакуировать его с места падения. Упавший мужчина был передан врачам скорой помощи.

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#МЧС #происшествия #строительство

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Юлия Медведева