В Приморье из-за отключения света разморозилась вакцина от COVID-19

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В городской больнице №1 города Артёма из-за отключения света разморозилось 1500 доз вакцин от COVID-19. Вакцинация жителей Приморья от коронавируса в этом пункте временно приостановлена.

В Артёме из-за сильных осадков в понедельник, 15 февраля, зафиксированы перебои с электроэнергией. Без света осталась и «Артёмовская городская больница №1». Здесь развёрнут один из пунктов вакцинации от COVID-19. В результате отсутствия электричества, в больнице разморозилось 1500 доз вакцин от COVID-19.

В министерстве здравоохранения Приморского края подтвердили приостановку вакцинации населения от коронавируса в этой поликлинике. Уже организована комиссия, которая начала проверку на предмет сохранения холодовой цепи для вакцины, требующей особых условий хранения.

Комиссия проверит температурный режим в морозильных медицинских камерах и сохранность вакцины. До окончания проверки эта вакцина не будет расходоваться и не поступит для прививок гражданам. Другие прививочные пункты Артёма продолжают свою работу, сообщает РИА VladNews.