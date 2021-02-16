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сегодня, 14:15 3

В Приморье из-за отключения света разморозилась вакцина от COVID-19

В Приморье из-за отключения света разморозилась вакцина от COVID-19
Фото: pixabay.com

В городской больнице №1 города Артёма из-за отключения света разморозилось 1500 доз вакцин от COVID-19. Вакцинация жителей Приморья от коронавируса в этом пункте временно приостановлена.

В Артёме из-за сильных осадков в понедельник, 15 февраля, зафиксированы перебои с электроэнергией. Без света осталась и «Артёмовская городская больница №1». Здесь развёрнут один из пунктов вакцинации от COVID-19. В результате отсутствия электричества, в больнице разморозилось 1500 доз вакцин от COVID-19.

В министерстве здравоохранения Приморского края подтвердили приостановку вакцинации населения от коронавируса в этой поликлинике. Уже организована комиссия, которая начала проверку на предмет сохранения холодовой цепи для вакцины, требующей особых условий хранения.

Комиссия проверит температурный режим в морозильных медицинских камерах и сохранность вакцины. До окончания проверки эта вакцина не будет расходоваться и не поступит для прививок гражданам. Другие прививочные пункты Артёма продолжают свою работу, сообщает РИА VladNews.

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#коронавирус #здоровье

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Комментарии
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  • архаровец77

    архаровец77
    2 часа назад

    Халатность, надо иметь переносные дизельгенераторы, оповещать МЧС, они бы помогли.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Аварийный генератор? Не, не слыхали!

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    там есть губер, ему колите тёплую)

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