Амурским родителям станет проще узнавать информацию о начислении детских пособий

Фото: https://pixabay.com/

Минтруд учёл предложения общероссийского народного фронта по оптимизации подачи заявлений на детские пособия через сайт Госуслуги. Теперь те, кто подают заявления на ежемесячные детские выплаты, сразу смогут увидеть в своем личном кабинете статусы «услуга оказана» или «отказано в предоставлении услуги». Изменения касаются выплат семьям, имеющим детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Как сообщается в инстаграм-аккаунте амурского отделения ОНФ, нововведения позволят родителям подавать заявление на другого ребёнка данной возрастной категории. Также реализована возможность возврата гражданину заявления о предоставлении ежемесячной выплаты, поданного через Госуслуги, для корректировки и уточнения сведений о составе семьи заявителя и повторной подачи без изменения номера заявления. Срок принятия решения о назначении или отказе в назначении ежемесячной выплаты при этом не приостанавливается. Поэтому гражданам необходимо оперативно устранять неточности в поданном заявлении, чтобы избежать нарушения сроков его рассмотрения.

Кроме того, в этом году родители, имеющие детей с редкими заболеваниями, смогут получить финансовую помощь. Распоряжение о выделении на эти цели 10 миллиардов рублей подписал Михаил Мишустин.