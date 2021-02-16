Амурским родителям станет проще узнавать информацию о начислении детских пособий
Минтруд учёл предложения общероссийского народного фронта по оптимизации подачи заявлений на детские пособия через сайт Госуслуги. Теперь те, кто подают заявления на ежемесячные детские выплаты, сразу смогут увидеть в своем личном кабинете статусы «услуга оказана» или «отказано в предоставлении услуги». Изменения касаются выплат семьям, имеющим детей в возрасте от трех до семи лет включительно.
Как сообщается в инстаграм-аккаунте амурского отделения ОНФ, нововведения позволят родителям подавать заявление на другого ребёнка данной возрастной категории. Также реализована возможность возврата гражданину заявления о предоставлении ежемесячной выплаты, поданного через Госуслуги, для корректировки и уточнения сведений о составе семьи заявителя и повторной подачи без изменения номера заявления. Срок принятия решения о назначении или отказе в назначении ежемесячной выплаты при этом не приостанавливается. Поэтому гражданам необходимо оперативно устранять неточности в поданном заявлении, чтобы избежать нарушения сроков его рассмотрения.
Кроме того, в этом году родители, имеющие детей с редкими заболеваниями, смогут получить финансовую помощь. Распоряжение о выделении на эти цели 10 миллиардов рублей подписал Михаил Мишустин.
Просмотров всего: 18