Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16февраля
Предыдущая новость
сегодня, 16:35 0

Амурским родителям станет проще узнавать информацию о начислении детских пособий

Амурским родителям станет проще узнавать информацию о начислении детских пособий
Фото: https://pixabay.com/

Минтруд учёл предложения общероссийского народного фронта по оптимизации подачи заявлений на детские пособия через сайт Госуслуги. Теперь те, кто подают заявления на ежемесячные детские выплаты, сразу смогут увидеть в своем личном кабинете статусы «услуга оказана» или «отказано в предоставлении услуги». Изменения касаются выплат семьям, имеющим детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Как сообщается в инстаграм-аккаунте амурского отделения ОНФ, нововведения позволят родителям подавать заявление на другого ребёнка данной возрастной категории. Также реализована возможность возврата гражданину заявления о предоставлении ежемесячной выплаты, поданного через Госуслуги, для корректировки и уточнения сведений о составе семьи заявителя и повторной подачи без изменения номера заявления. Срок принятия решения о назначении или отказе в назначении ежемесячной выплаты при этом не приостанавливается. Поэтому гражданам необходимо оперативно устранять неточности в поданном заявлении, чтобы избежать нарушения сроков его рассмотрения.

Кроме того, в этом году родители, имеющие детей с редкими заболеваниями, смогут получить финансовую помощь. Распоряжение о выделении на эти цели 10 миллиардов рублей подписал Михаил Мишустин.

Просмотров всего: 18

#дети #помощь #финансы

распечатать


Общество

В Благовещенск прилетел президент фестиваля «Детство на Амуре. Правнуки Победы» Григорий Гладков
Общество

Учить будут качественнее: амурские школы попали в проект «500+»
Общество

Правительство России выделило 10 миллиардов рублей на лекарства для детей с тяжёлыми заболеваниями
Культура

Выставку поделок фестиваля «Детство на Амуре» можно будет посмотреть в 3D-формате
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь