Учить будут качественнее: амурские школы попали в проект «500+»

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29 школ из 24 городов и районов Амурской области вошли в федеральный проект «500+». Участие в нём поможет повысить качество образования и поддержать школы с низкими образовательными результатами.

Сегодня 86 из 295 школ Приамурья считаются образовательными учреждениями с низкими результатами обучения. В регионе есть школы, которые попадают в антирейтинг второй и даже третий год подряд.

— В Амурской области третий год реализуется нацпроект «Образование», по которому в образовательных организациях создается современные условия обучения: открываются «Точки роста», реализуется цифровая образовательная среда. Но мы понимаем, что современная школа не может существовать без современного педагога. Наша главная задача – дать ученику все необходимые знания, которые позволят ему стать конкурентоспособным и успешным в будущем. Будет ли он таким – в большей степени зависит от учителя. Поэтому проект «500+», безусловно, важный и очень нужный нашим учреждениям, – рассказала Лариса Закирова, заместитель министра образования и науки Амурской области.

В рамках проекта в помощь регионам сформируют методики адресной поддержки школ с низкими образовательными результатами. Внимание планируют уделить и кадровым вопросам, включая формирование новых кадровых ресурсов. В штате школ должны появиться руководители с большим управленческим опытом, а также методисты и высококвалифицированные педагоги-наставники.

В школах привлекут к работе студентов старших курсов педвузов, имеющие успехи в учебе по педагогическим направлениям подготовки, а сами школы получат возможности сетевого взаимодействия с лучшими школами внутри региона.

Проект «500+» призван оказать содействие в достижении глобальной цели, обозначенной в Указе Президента, по вхождению России в число десяти стран-лидеров по качеству общего образования, сообщает портал правительства Приамурья.

— Проект позволит нам обеспечить адресность качественной методической поддержки, подобрать те формы и те механизмы, в которых школы действительно нуждаются, и которые будут работать на тех или иных территориях. Включая проект в национальный проект «Образование», мы сможем направить в эти школы вместе с методической и инфраструктурную поддержку, – отметил Сергей Кравцов, министр просвещения РФ.

В 2021 году по нацпроекту «Образование» в Приамурье создадут центр для педагогов. Его строительство обойдётся в 11 миллионов рублей. Целью работы центра станет диагностика качества образования и повышение квалификации педагогов. Ежегодно в нем смогут обучаться до 10% от общего числа учителей области. Услуги центра будут предоставляться на бесплатной основе.