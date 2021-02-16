Благовещенский сквер 40 лет ВЛКСМ превратят в «зелёную» зону для семейного отдыха

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Завершился онлайн-опрос о благоустройстве сквера 40 лет ВЛКСМ, расположенного за стадионом «Амур» в Благовещенске. За преобразования проголосовали 1573 человека. Решением большинства было принято создать «зелёную» зону для семейного отдыха. К благоустройству территории приступят после того, как будет разработан проект и выделены деньги, рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.

В опросе благовещенцам предложили ответить на 12 вопросов, чтобы определить, каким хочет видеть сквер большинство горожан. За обустройство парковки проголосовало 81% участников. Около 90% опрошенных в важных критериях указали наличие чистых тропинок, растительности и хорошее освещение. Много респондентов отметили как необходимость – детские площадки и зоны для занятия спортом. Были и те, кто предлагал установить велопарковку, туалеты, комнату матери и ребёнка, аттракционы, лыжню и прокат лыж.

Мнение горожан учтут при разработке проекта благоустройства. Специфику территории решили сохранить – «зелёная» зона. К работам по благоустроству приступят после разработки и утверждения проекта и выделения средств.