Благовещенского таможенника осудили за взятку

Уголовное дело бывшего таможенного инспектора, обвиняемого во взяточничестве, рассмотрел Благовещенский городской суд. Следствием и судом установлено, что в июле 2019 года, инспектор обратил внимание на благовещенского предпринимателя, который на постоянной основе занимался внешнеэкономической деятельностью и решил вымогать у него взятку, сообщается в инстаграмм-аккаунте Благовещенского городского суда.

При личной беседе он сделал предпринимателю предложение, о благоприятном режиме работы, в обмен на взятки по 500 рублей за каждый автомобиль и от 5 до 10 тысяч рублей – за каждое речное судно. В случае, если его предложение не будет принято, он пообещал принять меры, при которых перевозимый в любую сторону груз, будет подвергаться тщательному досмотру, а также иные меры, влекущие дополнительные расходы и простой товара. Предприниматель согласился, при этом обратившись в амурское управление ФСБ.

В августе 2019 года предприниматель передал инспектору 14 тысяч рублей, после чего инспектор был задержан сотрудниками ФСБ. В суде подсудимый вину признал не в полном объёме, сказав, что обвинение ему непонятно. Между тем, доказательствами, исследованными в суде, его вина подтверждается.

Суд признал инспектора виновным и назначил ему наказание – девять лет колонии строгого режима со штрафом в сумме 700 тысяч рублей и лишением права занимать госдолжности три года.