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16февраля
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сегодня, 12:14 0

Бойфренд Меган Фокс носит на шее амулет с её кровью

Бойфренд Меган Фокс носит на шее амулет с её кровью
Фото: people.com

Американский рэпер Machine Gun Kelly признался в своём Instagram, что у него есть амулет с кровью его возлюбленной Меган Фокс, сообщает РЕН ТВ.

Певец 14 февраля выложил в своём блоге несколько фотографий и видео с актрисой, а также показал украшение с каплей крови Меган.

Фокс в ответ также опубликовала совместные снимки с Machine Gun Kelly и поздравила его с Днём святого Валентина.

Меган Фокс и 30-летний рэпер Machine Gun Kelly встречаются с весны 2020 года. Ещё до развода с актёром Брайаном Остином Грином она появилась с музыкантом на красной ковровой дорожке American Music Awards 2020 и открыто признавалась ему в любви.

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#интернет #США #шоу-бизнес

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