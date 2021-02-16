Бойфренд Меган Фокс носит на шее амулет с её кровью

Певец 14 февраля выложил в своём блоге несколько фотографий и видео с актрисой, а также показал украшение с каплей крови Меган.

Фокс в ответ также опубликовала совместные снимки с Machine Gun Kelly и поздравила его с Днём святого Валентина.

Меган Фокс и 30-летний рэпер Machine Gun Kelly встречаются с весны 2020 года. Ещё до развода с актёром Брайаном Остином Грином она появилась с музыкантом на красной ковровой дорожке American Music Awards 2020 и открыто признавалась ему в любви.