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16февраля
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сегодня, 14:55 0

Дальневосточники смогут купить субсидированные билеты на рейсы шести авиакомпаний

Дальневосточники смогут купить субсидированные билеты на рейсы шести авиакомпаний
Фото: https://pixabay.com/

Специальные тарифы на авиаперевозки жителей Дальнего Востока появятся у шести российских компаний: «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний», «Ютэйр», «Якутии» и «Алросы».

Приобрести авиабилеты по спецтарифам с 2021 года теперь могут не только определенные категории граждан, а все россияне, зарегистрированные по месту на территории регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. При этом стоит учесть, что прописка должна быть постоянной. На тех, кто прописан на ДВ временно, субсидии не распространяются.

Большинство маршрутов, по которым будут летать отобранные Росавиацией авиакомпании, уже определены. Так Магадан - Москва - Магадан, Южно-Сахалинск - Москва - Южно-Сахалинск, Хабаровск - Москва - Хабаровск, Владивосток - Москва - Владивосток и Петропавловск-Камчатский - Москва - Петропавловск-Камчатский будет обслуживать «Аэрофлот». В Москву из Анадыря и обратно по спецтарифам пассажиров будет возить «Ютэйр», из Благовещенска – «Уральские авиалинии», из Мирного и Полярного – «Алроса», из Нерюнгри – «Якутия», из Улан-Удэ - авиакомпания «Сибирь».

Как сообщает Росавиация, в отборе также участвовали авиакомпании «Нордавиа» и «Северный ветер», но они не получили квоты на полеты.

Продажа субсидированных билетов в Благовещенске уже началась. Пока их можно купить на рейсы до 31 мая.

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#Дальний Восток #отдых #транспорт #туризм

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