Амурские дзюдоисты везут из Иркутска медали Всероссийских соревнований

Дзюдоисты из Приамурья выступили на соревнованиях в Иркутске. Спортсмены возвращаются домой с победой.

«13 и 14 февраля Иркутск принимал Всероссийские соревнования на призы спортивного клуба «Дзюдоист». На них съехались три сотни спортсменов не только с Дальнего Востока, но и Сибири, Урала и Центрального федерального округа. Амурская область также приняла участие в турнире», - рассказали в министерстве физической культуры и спорта Приамурья.

Амурские спортсмены, воспитанники школы олимпийского резерва, завоевали на соревнованиях две медали. Антон Гаврилов занял первое место, а Виктория Ус стала третьей в своей категории.