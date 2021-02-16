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16февраля
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сегодня, 15:57 0

Амурские дзюдоисты везут из Иркутска медали Всероссийских соревнований

Дзюдоисты из Приамурья выступили на соревнованиях в Иркутске. Спортсмены возвращаются домой с победой.

«13 и 14 февраля Иркутск принимал Всероссийские соревнования на призы спортивного клуба «Дзюдоист». На них съехались три сотни спортсменов не только с Дальнего Востока, но и Сибири, Урала и Центрального федерального округа. Амурская область также приняла участие в турнире», - рассказали в министерстве физической культуры и спорта Приамурья.

Амурские спортсмены, воспитанники школы олимпийского резерва, завоевали на соревнованиях две медали. Антон Гаврилов занял первое место, а Виктория Ус стала третьей в своей категории.

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#спорт

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