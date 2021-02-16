Социальные организации Приамурья могут получить четверть миллиона рублей

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Министерство социальной защиты населения Амурской области объявило о проведении в 2021 году конкурсного отбора на право получения субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям. К этой категории относятся те, кто осуществляет деятельность в сфере социального обслуживания и социальной поддержки и защиты граждан.

Деньги можно получить на реализацию социально значимых проектов. Заявки уже начали принимать. Принять участие в конкурсном отборе можно до 25 марта.

Как сообщает амурское правительство, в 2021 году объём субсидий из областного бюджета составляет 5 миллионов рублей, что вдвое больше предыдущего года. При этом предельный размер субсидии, предоставляемой одной организации, не может превышать 250 000 рублей.

Субсидия предоставляется СОНКО по следующим направлениям:

1. Социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе их реабилитация и социальная адаптация;



2. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста;



3. Повышение общественной активности ветеранов путем вовлечения их в социально значимую деятельность;



4. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства;



5. Профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних;



6. Социальная адаптация, реабилитация и ресоциализация алко- и наркозависимых;



7. Социальная адаптация и ресоциализация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, а также оказание социальной помощи лицам без определенного места жительства.

Для получения консультации по вопросам подготовки заявки организации просят обращаться по телефону: 8 (4162) 200-784. Адрес электронной почты: matyakinala@mszn.amurobl.ru.