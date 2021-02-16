Василий Орлов: «Несмотря на пандемию, мы готовы к открытию международного транспортного сообщения по автомобильному мосту между Россией и Китаем»

В правительстве обсудили ввод в эксплуатацию моста между Россией и Китаем. Объект сдали вовремя, он уже готов к работе. Сейчас ждут решения китайских коллег, сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

Как только снимут ограничительные меры, движение по мосту будет запущено. Разрешение на ввод в эксплуатацию моста получили еще в мае 2020 года. Сейчас там еще проводятся подготовительные работы, но они никак не препятствуют началу работы.

— Тот процесс, который продолжается на мосту – пусконаладочные работы, подготовка инфраструктуры мостового комплекса, – не препятствует запуску работы моста. Несмотря на пандемию, мы готовы к открытию международного транспортного сообщения по автомобильному мосту между Россией и Китаем, ждем решения китайских коллег, – отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Пограничный пункт пропуска полностью готов к открытию движения транспорта через границу в грузовой части, документация для строительства основного автомобильного пункта пропуска проходит федеральную экспертизу.

— Техническая часть ранее разработанной проектной документации проходит федеральную экспертизу, во второй половине февраля 2021 года ждем заключение, сразу планируется приступить к строительству постоянного пункта пропуска через государственную границу, – рассказал руководитель Хабаровского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Павел Шашков.