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Василий Орлов: «Несмотря на пандемию, мы готовы к открытию международного транспортного сообщения по автомобильному мосту между Россией и Китаем»

Василий Орлов: «Несмотря на пандемию, мы готовы к открытию международного транспортного сообщения по автомобильному мосту между Россией и Китаем»

В правительстве обсудили ввод в эксплуатацию моста между Россией и Китаем. Объект сдали вовремя, он уже готов к работе. Сейчас ждут решения китайских коллег, сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

Как только снимут ограничительные меры, движение по мосту будет запущено. Разрешение на ввод в эксплуатацию моста получили еще в мае 2020 года. Сейчас там еще проводятся подготовительные работы, но они никак не препятствуют началу работы.

— Тот процесс, который продолжается на мосту – пусконаладочные работы, подготовка инфраструктуры мостового комплекса, – не препятствует запуску работы моста. Несмотря на пандемию, мы готовы к открытию международного транспортного сообщения по автомобильному мосту между Россией и Китаем, ждем решения китайских коллег, – отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Пограничный пункт пропуска полностью готов к открытию движения транспорта через границу в грузовой части, документация для строительства основного автомобильного пункта пропуска проходит федеральную экспертизу.

— Техническая часть ранее разработанной проектной документации проходит федеральную экспертизу, во второй половине февраля 2021 года ждем заключение, сразу планируется приступить к строительству постоянного пункта пропуска через государственную границу, – рассказал руководитель Хабаровского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Павел Шашков.

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#губернатор #Дальний Восток #Китай

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Комментарии
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  • nerv

    nerv
    2 часа назад

    В чем отличие грузовой части и автомобильного пункта пропуска. Кто кого обманывает или это опять ляп Амуринфо ?

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Готовы встречать в вагончиках и в палатках, документы заполним на коленках, денежки сложим в чемодан и пусть приезжих иностранных граждан не смущает стройка которая вот вот начнется.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Совершенно верно..Летом можно и на пеньках организовать работу таможенников.И ждать разрешения на строительство терминала.И бегать погреться в китайский терминал который построили в 2019 году. Вася вы с Сашей за такой контроль над мостом должны ответить 50 на 50. Ну и еще одного контролера Трутнева на скамью позора посадите рядом с собой.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Можно у ДВОКУ взять лагерные палатки в аренду.

  • Евлеслав

    Евлеслав
    2 часа назад

    Правильный заголовок такой: "Благодаря пандемии, мы не ударили в грязь лицом перед китайскими партнёрами....

  • Евлеслав

    Евлеслав
    2 часа назад

    Не было бы пандемии перед китайцами было бы неловко за недоделки

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