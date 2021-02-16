В читинском зоопарке поселился котёнок амурского леопарда

Фото: Читинский городской зоопарк

В зоопарке Читы поселился новый обитатель. Восьмимесячную самку леопарда покажут посетителям после месячного карантина.

Маленького хищника привезли в Читинский городской зоопарк через Хабаровск из Комсомольска-на-Амуре. Пока хищник поживёт без имени – администрация зоопарка объявила конкурс на выбор клички для котёнка.

— Котенок пока находится в стадии адаптации. Сидит в своей перевозной клетке, не выходит, но шипит при посторонних звуках. Из-за сильных морозов девочка находится в тёплом, затемненном, почти бесшумном помещении. Остро реагирует даже на громкие звуки, поэтому очень её бережем. Сегодня уже немного пыталась играть с пером – это хороший знак. Но знатоки-зоологи сообщили, что такое адаптационное поведение может длиться трое-четверо суток, - рассказала Екатерина Портнягина, менеджер по социально-культурному досугу зоопарка.

Котёнка поместили на карантин, который продлится 30 дней. Затем леопарда переведут в вольер на территории зоопарка. Тогда читинцы смогут увидеть маленького хищника, сообщает портал 75.ru.