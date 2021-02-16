Верховный суд России предложил ввести понятие «уголовного проступка»

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Основным нововведением в законопроекте является понятие «уголовный проступок» которое предлагается ввести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. В документе приведены критерии, в связи с которыми к категории уголовного проступка предполагается отнести 112 статей уголовного кодекса, из них 53 статьи относятся к преступлениям в сфере экономики.

В пояснительной записке авторы обращают внимание, что важным направлением совершенствования уголовного законодательства является его гуманизация.

— Данные официальной судебной статистики, а также результаты анализа судебной практики свидетельствуют о том, что количество лиц, осужденных за преступления небольшой тяжести, в том числе лиц, осужденных за эти преступления впервые, по‑прежнему остается значительным», – указывают авторы законопроекта.

В соответствии с предложениями, уголовным проступком признается преступление небольшой тяжести, совершенное впервые, за которое не предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Предлагается отнести к категории уголовного проступка 112 составов преступлений, включая 53 состава преступлений в сфере экономики, ответственность за которые предусмотрена статьями раздела VIII Уголовного кодекса

— С учетом статистических данных о назначении уголовных наказаний за 2019 год категория уголовного проступка может быть распространена на 68 044 лиц, в том числе на 49 657 лиц, совершивших преступления в сфере экономики», что составляет 72,97 процента от общего числа, – сообщает официальный сайт Госдумы РФ.