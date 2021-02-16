Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:40 1

Верховный суд России предложил ввести понятие «уголовного проступка»

Верховный суд России предложил ввести понятие «уголовного проступка»
Фото: pixabay.com

Основным нововведением в законопроекте является понятие «уголовный проступок» которое предлагается ввести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. В документе приведены критерии, в связи с которыми к категории уголовного проступка предполагается отнести 112 статей уголовного кодекса, из них 53 статьи относятся к преступлениям в сфере экономики.

В пояснительной записке авторы обращают внимание, что важным направлением совершенствования уголовного законодательства является его гуманизация.

— Данные официальной судебной статистики, а также результаты анализа судебной практики свидетельствуют о том, что количество лиц, осужденных за преступления небольшой тяжести, в том числе лиц, осужденных за эти преступления впервые, по‑прежнему остается значительным», – указывают авторы законопроекта.

В соответствии с предложениями, уголовным проступком признается преступление небольшой тяжести, совершенное впервые, за которое не предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Предлагается отнести к категории уголовного проступка 112 составов преступлений, включая 53 состава преступлений в сфере экономики, ответственность за которые предусмотрена статьями раздела VIII Уголовного кодекса

— С учетом статистических данных о назначении уголовных наказаний за 2019 год категория уголовного проступка может быть распространена на 68 044 лиц, в том числе на 49 657 лиц, совершивших преступления в сфере экономики», что составляет 72,97 процента от общего числа, – сообщает официальный сайт Госдумы РФ.

Просмотров всего: 156

#закон #криминал #политика #суды

распечатать


Власть

Росгвардии и МЧС дадут дополнительные полномочия

Происшествия

В выходные амурские браконьеры настреляли соболя, норку и енотов
Происшествия 3

В Благовещенске участковый «вычислил» грабителя по дамской сумочке
Происшествия 2

В Зее мужчина взял жену и детей в заложники
Комментарии
Показать все (1)
  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    47 минут назад

    Ачо не сразу оправдать? Особенно, если прОступник согласится поделиться... )

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь