Лада Дэнс призналась, что тратит на косметологов 100 тысяч рублей в месяц

По словам певицы, она тщательно ухаживает за собой, но до пластики дело ещё не доходило. Она подчеркнула, что в основе всего лежит позитивный настрой и любовь к себе.

Лада рассказала, что старается спать по 10 часов и правильно питаться. Также она занимается танцами на пилоне и плаванием, а по утрам бегает по лесу с собакой. По её словам, всё это даёт организму заряд энергии и дарит хорошее настроение.

Артистка заявляет, что никогда не делала пластические операции. Она не видит в этом ничего плохого, но считает, что на данный момент они ей пока не нужны.

Лада отметила, что у неё десятки друзей-косметологов, которые помогают ей сохранять красоту. Певица заявляет, что максимум, что она делала — это увлажняла кожу и колола гиалуроновую кислоту. Артистка призналась, что тратит на уход за собой около 100 тысяч рублей в месяц.

Лада Дэнс желает тем, кто слишком увлекается пластикой, научиться принимать и любить себя.