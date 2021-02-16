Правительство России выделило 10 миллиардов рублей на лекарства для детей с тяжёлыми заболеваниями

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В федеральном бюджете на закупку лекарств для детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями в 2021 году предусмотрено 60 миллиардов рублей. Как сообщается на сайте российского правительства, 10 миллиардов – первый подобный транш.

Председатель правительства Михаил Мишустин напомнил, что по поручению Президента Владимира Путина в России создан фонд «Круг добра», одними из попечителей которого стали Константин Хабенский и Чулпан Хаматова, давно занимающиеся благотворительностью.

Основная задача фонда – оказание помощи детям со сложными, редкими заболеваниями. Им требуется особая медицинская помощь и дорогостоящее лечение. Фонд будет обеспечивать таких детей нужными лекарствами.