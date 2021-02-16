Василий Орлов: «Амурская область представляет свой потенциал в Совете Федерации»

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С 15 по 17 февраля в верхней палате российского парламента проходят «Дни Амурской области». Одно из запланированных мероприятий - выставка-презентация региона. Она призвана дать сенаторам возможность в полном объеме оценить потенциал области. Для самого же Приамурья сейчас важно получить поддержку для реализации намеченных проектов. Поддержать область уже готовы в развитии российско-китайского сотрудничества, а также развитии отношений с другими странами, которые благоприятно скажутся не только на развитии нашего региона, но и на экономике страны в целом.

Василий Орлов рассказал, что команда специалистов из Амурской области будет работать в Совфеде в течение трёх дней. Запланировано большое количество мероприятий в профильных комитетах Совета Федерации. В завершении, в среду, Валентине Ивановне Матвиенко будет представлен потенциал региона на экспозиции.

На ней будет представлена история области - от героической обороны Албазино до первого запуска с космодрома «Восточный». Сельское хозяйство - от известной всем сои до производства биоэтанола, проект создания которого сейчас прорабатывается. Газовые проекты - от места добычи газа до Амурского газохимического комплекса. Трансграничную агломерацию - от международного моста через Амур до будущей канатной дороги, сообщает в своём инстаграм-аккаунте амурское заксобрание.

— Основная задача – поднять темы, которые больше всего беспокоят жителей нашего региона. Они были отобраны по социологическому принципу – были проведены социологические опросы. Некоторые из тем, которые беспокоят, вынесены на Совет Федерации, и требуют, в том числе, корректировки федерального законодательства, дополнительного финансирования. Я буду докладывать, во-первых, о наболевшей для нас проблеме – переселение людей из зоны БАМ. У нас до сих пор почти 5 тысяч семей проживают в ветхом аварийном жилье, построенном ещё во время строительства Байкало-Амурской магистрали. Это очень дорогостоящее мероприятие – больше 20 млрд. рублей, здесь, конечно, самостоятельно нашему региону не справиться. Вторая тема, которую я буду озвучивать, – дорожное строительство. Эта также тема, которая нас сильно беспокоит. За последние годы у нас было несколько наводнений, от которых очень сильно страдают дороги. У нас реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автодороги», вместе с тем финансирования недостаточно. Третья – здравоохранение. С учётом наших огромных расстояний, конечно, вопрос требует особого внимания - не хватает специалистов, не во всех территориях можно оказать своевременную и качественную медицинскую помощь. Четверная тема связана с паводками и защитой жителей и населённых пунктов – строительство берегозащитных сооружений. Но этим не ограничивается наша работа. Повторюсь, большая команда приехала, и в профильных комитетах по каждой теме будет обсуждаться то, что нас беспокоит с предложениями, в том числе корректировки федерального законодательства, - прокомментировал губернатор Василий Орлов.







Отельный большой вопрос – это взаимоотношения России и Китая в рамках развития региона.

Как сообщает амурское правительство, в рамках работы в Совете Федерации отдельный акцент был сделан на таких уникальных событийных проектах с КНР в области культуры и спорта, как «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» и международные товарищеские хоккейные матчи на реке Амур. Новой точкой для развития сотрудничества в этом направлении станут российско-китайские автомобильные игры на льду пограничной реки, которые планируется провести в феврале следующего года.

Вместе с тем, процедура организации таких мероприятий очень зарегламентирована и требует большого количества времени на согласование на федеральном и международном уровнях. По словам Татьяны Половайкиной, при поддержке Комитета и федеральных структур необходимо выработать решения для создания новой нормативной базы, которая поможет проще и быстрее решать подобные вопросы.

Как сообщается, сейчас Амурская область также активно работает и над дальнейшей диверсификацией своих международных контактов. Существенный потенциал для расширения сотрудничества в настоящее время имеется с Японией: расширяется номенклатура экспорта, до ограничительных мер из-за пандемии в два раза увеличен внешнеторговый оборот, утвержден масштабный План развития межрегионального сотрудничества, впервые проведена презентация Амурской области в Токио. Среди приоритетных направлений сотрудничества с Японией – сельское хозяйство и двухсторонний туризм. Содействию в этом поможет включение Амурской области в перечень крупных мероприятий с японскими партнерами, которые проводятся при поддержке Комитета.

После презентации региона на заседании Комитета заместитель руководителя Россотрудничества Михаил Брюханов отметил, что Амурская область выгодно отличается креативным подходом к выстраиванию международных связей и Россотрудничество готово оказать содействие региону для решения озвученных предложений. Как добавил Посол по особым поручениям МИД России Алексей Евсиков, развитие региона на ближайшую перспективу во многом будет определяться отношениями с Китаем, из чего необходимо извлекать все возможные преимущества. Работу по созданию нормативной базы Посол прокомментировал цитатой Мао Цзедуна «перспективы светлые, но путь извилист». По мнению Алексея Евсикова, это сложная большая работа, которой надо заниматься как на федеральном, так и на региональном уровнях.







Подводя итог заседания, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, отметил высокие результаты международного блока Правительства Амурской области.

— Товарооборот Приамурья с зарубежными странами увеличился почти на четверть до уровня 840 миллионов долларов. При этом, очень важно, что в доле экспорта доминирует именно та продукция, которая производится внутри региона. Кроме этого, здесь появились реальные инфраструктурные логистические проекты. Напомню, что у нас самая протяженная граница с КНР по водным путям, около 3 000 километров, и за всю историю наших международных отношений на этом участке не существовало ни одного мостового перехода. Первый автомобильный мост на всей российско-китайской границе значительно повысит транзитный потенциал Дальнего Востока России, - добавил Константин Косачев. – Сотрудничество с зарубежными странами и проведение уникальных международных мероприятий безусловно должно принести приграничным территориям новые ресурсы к развитию. Несмотря на то, что вопросы приграничного взаимодействия находятся в совместном ведении федеральных и региональных структур, понимаем, что нам необходимо максимально упрощать эти формы сотрудничества. Будем оказывать содействие и консультационную поддержку Амурской области в решении озвученных вопросов. В конечном итоге, эти решения будут важны не только для Приамурья, но и других приграничных субъектов нашей страны.