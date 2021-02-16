Росгвардии и МЧС дадут дополнительные полномочия

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн внесли в государственную думу ряд поправок связанных с уточнением полномочий силовых ведомств.

Закон «О войсках национальной гвардии РФ», после принятия изменений разрешит войскам Росгвардии оцеплять акватории охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения на них. В настоящее время в законе отсутствует такое основание. В пояснительной записке к законопроекту дается разъяснение о том, для чего сотрудникам Росгвардии нужны подобные полномочия, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

Под охраной Росгвардии находятся акватории важных государственных объектов. В частности, обеспечивается безопасность акватории Керченского пролива, Крымского моста, электросетевого энергомоста Российская Федерация – Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым. Отсутствие у Росгвардии полномочий производить оцепление акваторий охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения на них создает безопасности объектов, в том числе путем совершения терактов.

На прошлой неделе, те же самые авторы снесли на рассмотрение в думу законопроект о наделении МЧС и Росгвардии полномочиями по разминированию.

Сейчас поиск, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов, взрывных устройств и взрывчатых веществ возложены законодательством на ФСБ и ФСО. На практике эти задачи выполняют также сотрудники МЧС и Росгвардии, однако такие полномочия для них не закреплены, в связи с чем сотрудникам приходится действовать на свой «страх и риск» не имея правовых оснований.

В закон «О гражданской обороне» планируется внести поправки, по которым военные и гражданские спасательные службы, а также подразделения противопожарной службы МЧС могут проводить работы по очистке местности от взрывоопасных предметов.

Вместе с этим, в закон «О войсках национальной гвардии» вносятся изменения, наделяющие Росгвардию полномочиями по поиску, идентификации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов в районах своей служебно-боевой деятельности.