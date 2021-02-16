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16февраля
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сегодня, 11:53 0

Амурчанин стал призёром чемпионата ДФО по спортивной гимнастике

Амурчанин стал призёром чемпионата ДФО по спортивной гимнастике

Амурский спортсмен занял призовое место в чемпионате ДФО по гимнастике. Соревнования проходили в столице Приамурья на базе Амурской областной спортивной школы, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

В чемпионате участвовали мужчины 2003 года рождения и старше, а также женщины 2005 года рождения и старше – спортсмены из Амурской области, Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев.

В личном зачёте третье место занял благовещенец Денис Шеленков, выполнив вольные упражнения, прыжок, упражнения на перекладине, параллельных брусьях, на коне и кольцах.

Следующие соревнования по спортивной гимнастике пройдут в Благовещенске с 22 по 26 февраля. На базе спорткомплекса «Юность» состоится первенство ДФО и всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири на призы мэра города Благовещенска Олега Имамеева.

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