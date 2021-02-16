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16февраля
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сегодня, 10:39 0

Певец ЮрКисс рассказал, за что получил орден от Путина

Певец ЮрКисс рассказал, за что получил орден от Путина
Фото: urkiss.ru

Недавно 23-летний певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Артист впервые прокомментировал эту новость и рассказал, за что получил почётную награду от Путина, сообщает РЕН ТВ.

ЮрКисс признался, что очень рад, получив награду. Он объяснил, что получил её за организацию концертов в Донецке и в Крыму.

По словам артиста, для него большая честь, что работу их команды так высоко оценили. Юрий рассказал, что они организовывали концерты в ДНР, ЛНР, в Крыму и Сирии, а также участвовали в восстановлении храмов.

Певец подчеркнул, что это не только его заслуга, он лишь выступает лицом их команды.

Ранее новость о столь высокой награде молодого и малоизвестного певца вызвала бурную реакцию в Сети.

Певец и композитор Юрий Лоза объяснил, каким образом Юрия Киселёва наградили орденом. Лоза пояснил, что списки на награждение деятелей культуры представляет специальная комиссия. Как считает музыкант, в этой комиссии мало людей, которые имеют отношение к культуре и искусству, поэтому они награждают того, за кем стоит какая-то структура.

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#шоу-бизнес

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