Снижение смертности: губернатор Приамурья с министром здравоохранения РФ обсудили задачи амурской медицины

Во время рабочей поездки делегации в Москву губернатор Амурской области Василий Орлов обсудил с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко основные задачи медицины на этот год. Приоритет на год – снижение смертности населения, сообщили в пресс-службе правительства области.

Чиновники обсудили организацию медицинской помощи, основные направления развития, большую роль отвели модернизации первичного звена. — Мы ставим приоритетом на 2021 год снижение смертности населения. Одной из наших основных задач является реализация национальных проектов в сфере здравоохранения. Большую роль в этом отводим модернизации первичной медико-санитарной помощи, – рассказала министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьевна, которая тоже присутствовала на встрече.

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Илона Зарецкая