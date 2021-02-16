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сегодня, 11:21 1

Снижение смертности: губернатор Приамурья с министром здравоохранения РФ обсудили задачи амурской медицины

Снижение смертности: губернатор Приамурья с министром здравоохранения РФ обсудили задачи амурской медицины
Фото: amurobl.ru

Во время рабочей поездки делегации в Москву губернатор Амурской области Василий Орлов обсудил с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко основные задачи медицины на этот год. Приоритет на год – снижение смертности населения, сообщили в пресс-службе правительства области.

Чиновники обсудили организацию медицинской помощи, основные направления развития, большую роль отвели модернизации первичного звена.

— Мы ставим приоритетом на 2021 год снижение смертности населения. Одной из наших основных задач является реализация национальных проектов в сфере здравоохранения. Большую роль в этом отводим модернизации первичной медико-санитарной помощи, – рассказала министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьевна, которая тоже присутствовала на встрече.

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#губернатор #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    57 минут назад

    Чем меньше народу в области, тем ниже смертность.

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