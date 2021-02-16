В Амурской области начал работать пилотный проект по идентификации животных

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Пилотный проект идентификации животных и автоматизации животноводческой отрасли в целом начал работать в Амурской области. Первыми новую программу учёта «Регагро» опробуют Тамбовский и Благовещенский районы. Благодаря введению новой программы подробное «досье» на каждое животное Приамурья можно будет получить за минуту.

Суть проекта – во внедрении новой программы учёта. При регистрации каждому животному присваивается индивидуальный номер, который вносится в базу единого государственного реестра. За ним закрепляется вся информация о животном – родословная, история болезни, результаты анализов, перемещения, что дает возможность отследить историю жизни конкретной коровы или собаки – от рождения до момента проверки. Идентификация сделает прозрачными сделки купли-продажи животных и усложнит возможность подлогов и хищений скота, сообщает амурское правительство.

— На практике это будет выглядеть довольно просто – при считывании информации с чипа или штрих-кода на бирке в ухе сельхозживотного, программа будет выдавать полную, подробную информацию о данной особи. При этом доступ к системе получат и сами животноводы. В итоге будет удобно всем. К примеру, ветврачи смогут увидеть нужную им информацию о прививках, результатах анализов и болезнях животного в прошлом. Пчеловоды в режиме реального времени получат данные по обработке полей пестицидами, тем самым предотвращая гибель своих подопечных. Сотрудники административной комиссии за минуту установят владельца, пойманной в чужом огороде коровы, – рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

В системе автоматически будет сформирована общая база сельских поселений и государственной ветеринарной службы, а также актуальные данные фермерских и личных подсобных хозяйств.

Как сообщается, автоматизация работы значительно облегчит труд ветеринарного врача. Через мобильное приложение ветеринары смогут регистрировать и идентифицировать животных в полевых условиях даже при отсутствии интернета. Специальный карманный компьютер со встроенными сканерами мгновенно идентифицирует животное, а вся процедура регистрации займёт не более 30 секунд.

Кроме того, система автоматически будет формировать электронные сопроводительные документы, ветеринарные паспорта, акты о проведённых профилактических противоэпизоотических мероприятиях.