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сегодня, 09:52 0

Певица Клава Кока раскритиковала мужчин с цветным маникюром

Певица Клава Кока раскритиковала мужчин с цветным маникюром
Фото: beautyhack.ru

Певица Клава Кока раскритиковала мужчин, которые ходят с цветным маникюром. Об этом она написала в своем аккаунте Instagram, сообщает Ura.ru.

Исполнительница заметила, что видит в салонах красоты всё больше мужчин. Клава считает, что цветной маникюр у представителей сильного пола — это лишнее.

По её словам, она пыталась это принять, но уверена, что парни с цветным маникюром — это уже слишком.

«Куда мы катимся?», — обеспокоена Кока.

На критику Клавы ответил рэпер Моргенштерн, который уже не раз показывал в соцсетях свои накрашенные ногти. Певица в ответ отметила, что он — «единственный человек, кому это идёт».

Как сообщает Nation News, в последнее время среди молодых мужчин стало модно делать маникюр с цветным покрытием. Осенью блогер Юрий Дудь выложил в своём Instagram-аккаунте снимок своих ногтей с дизайном и сообщил, что ходит так уже две недели.

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#шоу-бизнес

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