Дома Благовещенска предложили украсить граффити с известными земляками

Мэр Благовещенска запустил на своей страничке в Instagram опрос, в котором жители города могут высказать своё мнение о появлении на домах муралов. На утро 16 февраля 75% отпрошенных поддержали идею Олега Имамеева.

— Друзья! Советуюсь с вами. Как вы относитесь к идее в юбилейный для Благовещенска год увековечить память самых-самых известных горожан таким образом? Тех благовещенцев, которые прославили наш город и о которых мы зачастую вообще ничего не знаем, – написал в посте глава города.

Как пояснил читателям блога Олег Имамеев, мурал – это вид граффити, арт-объект выполненный с торцевой стороны здания и имеющий большой размер. Такие огромные рисунки уже есть в Москве, Владивостоке, Якутии, Биробиджане и многих других городах России и Дальнего Востока.

— Это действительно очень красиво. Подобные объекты популярны во всем мире. И самое главное – с помощью них прикоснуться к истории Благовещенска сможет абсолютно каждый из нас, – поделился своими мыслями Олег Имамеев.

Как отметил глава города, окончательное решение о том, появится ли на домах Благовещенска такие арт-объекты будут решать только сами горожане. Стоит отметить, что через 15 часов после появления голосования на страничке мэра идею поддержало 75% проголосовавших.

«Бомбовое предложение!!! Предлагаю разместить воинов Амурцев, героев войны!», «Отличная идея. Все лучше, чем изрисованные баллончиком стены и плитка», «Идея отличная, только вот потом обновлять не забывайте, чтобы портрет не облазил и не стал страшным!! Чтобы не позорно было перед памятью о них!» – написали благовещенцы в комментариях.

Нашлись и те, кому идея не понравилась: «Нет, некрасиво. Идеи получше будут?»

Олег Имамеев предложил разместить на торце одного из зданий Благовещенска мурал с изображением Геннадия Лущикова, благовещенца и одного из самых титулованных стрелков в истории. Но это не единственный кандидат.

– И таких людей, память о которых мы можем увековечить, немало. Вот только некоторые из них: купец и меценат Иван Чурин; 1-й секретарь Амурского обкома КПСС Степан Авраменко; парашютист и мировой рекордсмен Виктор Евсеев; писатель и поэт Леонид Завальнюк; первооткрыватель внутривенного наркоза Александр Еремич; светило мировой кардиохирургии Сергей Колесников; чемпион мира по тяжёлой атлетике Владимир Каныгин; удивительный Дмитрий Пешков, совершивший конный переход от Благовещенска до Санкт-Петербурга; актер, кинорежиссер, писатель Валерий Приемыхов; создатель дальневосточной школы фармакологии Кира Мещерская, – предложил варианты героев других муралов Олег Имамеев.

Если жители дома готовы поддержать идею мэра, то необходимо сообщить об этом в администрацию города. В случае, если дом подойдет под требования, установленные для таких арт-объектов, то на его торце может появиться уникальная картина.