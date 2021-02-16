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16февраля
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Дома Благовещенска предложили украсить граффити с известными земляками

Дома Благовещенска предложили украсить граффити с известными земляками

Мэр Благовещенска запустил на своей страничке в Instagram опрос, в котором жители города могут высказать своё мнение о появлении на домах муралов. На утро 16 февраля 75% отпрошенных поддержали идею Олега Имамеева.

— Друзья! Советуюсь с вами. Как вы относитесь к идее в юбилейный для Благовещенска год увековечить память самых-самых известных горожан таким образом? Тех благовещенцев, которые прославили наш город и о которых мы зачастую вообще ничего не знаем, – написал в посте глава города.

Как пояснил читателям блога Олег Имамеев, мурал – это вид граффити, арт-объект выполненный с торцевой стороны здания и имеющий большой размер. Такие огромные рисунки уже есть в Москве, Владивостоке, Якутии, Биробиджане и многих других городах России и Дальнего Востока.

— Это действительно очень красиво. Подобные объекты популярны во всем мире. И самое главное – с помощью них прикоснуться к истории Благовещенска сможет абсолютно каждый из нас, – поделился своими мыслями Олег Имамеев.

Как отметил глава города, окончательное решение о том, появится ли на домах Благовещенска такие арт-объекты будут решать только сами горожане. Стоит отметить, что через 15 часов после появления голосования на страничке мэра идею поддержало 75% проголосовавших.

«Бомбовое предложение!!! Предлагаю разместить воинов Амурцев, героев войны!», «Отличная идея. Все лучше, чем изрисованные баллончиком стены и плитка», «Идея отличная, только вот потом обновлять не забывайте, чтобы портрет не облазил и не стал страшным!! Чтобы не позорно было перед памятью о них!» – написали благовещенцы в комментариях.

Нашлись и те, кому идея не понравилась: «Нет, некрасиво. Идеи получше будут?»

Олег Имамеев предложил разместить на торце одного из зданий Благовещенска мурал с изображением Геннадия Лущикова, благовещенца и одного из самых титулованных стрелков в истории. Но это не единственный кандидат.

– И таких людей, память о которых мы можем увековечить, немало. Вот только некоторые из них: купец и меценат Иван Чурин; 1-й секретарь Амурского обкома КПСС Степан Авраменко; парашютист и мировой рекордсмен Виктор Евсеев; писатель и поэт Леонид Завальнюк; первооткрыватель внутривенного наркоза Александр Еремич; светило мировой кардиохирургии Сергей Колесников; чемпион мира по тяжёлой атлетике Владимир Каныгин; удивительный Дмитрий Пешков, совершивший конный переход от Благовещенска до Санкт-Петербурга; актер, кинорежиссер, писатель Валерий Приемыхов; создатель дальневосточной школы фармакологии Кира Мещерская, – предложил варианты героев других муралов Олег Имамеев.

Если жители дома готовы поддержать идею мэра, то необходимо сообщить об этом в администрацию города. В случае, если дом подойдет под требования, установленные для таких арт-объектов, то на его торце может появиться уникальная картина.

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#городская власть #мэрия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    да вы сначала хоть цветочки нарисуйте-тусклый город

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Нашлись и те, кому идея не понравилась: «Нет, некрасиво. Идеи получше будут?»

    Несчастные люди! Всё им кто-то должен!

    Крон, а ты сам не можешь цветочки нарисовать? Привык у едровского корыта объедки собирать. ;)

  • Allenga

    Allenga
    2 часа назад

    Повторюсь, но....

    какой кошмар! только не известных людей, да и неизвестных тоже не надо! чтобы такое, да во всю высь многоэтажки, это очень талантливый и неординарный художник должен быть, чтобы произведение украшало город, пока таких самородков в наших реалиях не видно, а все остальные- дорого! В этом смысле, ночлежка и помывочно-постирочная для бездомных людей значительно больше плюсов имеет для города, в том числе, и к карме градоначальника тоже!

  • Rusantik

    Rusantik
    2 часа назад

    Блестящая идея пускай и позаимствована в других городах Единствено,нужно посовещаться с краеведами чтобы не попасть в неоднозначную смешную ситуацию Например Чуринникогда не жил в Благовещенске а лишь был проездом проездом как Чехов

  • Allenga

    Allenga
    2 часа назад

    я так думаю, жители дома на собрании должны дать добро на такое творчество?!

  • ВиталийН

    ВиталийН
    2 часа назад

    Это же получится смешение двух видов искусств: живописи и архитектуры. Это безвкусица. А если пойти дальше: смешать живопись и скульптуру - раскрасить недавно установленную скульптуру в парке Дружбы (подвести губы красным цветом, раскрасить тело розовым, одежду - в пёстрые раскраски и т.д.). Если бы, да кабы.

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    1 час назад

    А.П.Чехов у нас одну ночь переночевал на Новой (тогда - Беспардонной). Там есть достойное здание для его мурала.

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