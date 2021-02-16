В Благовещенске в апреле начнут ремонтировать тротуары и дороги

В столице Приамурья в ходе дорожно-ремонтной кампании отремонтируют тротуары, проезды и участки дорог в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска», сообщает администрация Благовещенска.

План ремонта улично-дорожной сети был сформирована с учётом обращений жителей города. Например, в этом году сделают тротуар по Пушкина от Красноармейской до Октябрьской. Также отремонтируют тротуары по Горького от Театральной до Калинина, по Политехнической от Ленина до Зейской, по Октябрьской от Пушкина до Чайковского, по Красноармейской от Пушкина до Чайковского, по Пушкина от Красноармейской в сторону Горького, по улице Дьяченко и по Институтской в районе православного храма и на других участках.

Помимо этого, в Благовещенске отремонтируют внутриквартальный проезд, ведущий от Кантемирова до домов по Калинина, 142/2 и 142/4 – по этому району тоже поступали обращения от жителей. Подрядчику предстоит привести в порядок сам проезд, и провести работы по устройству ливневой канализации.

Также отремонтируют участки автомобильных дорог по улице Пушкина от Красноармейской до Октябрьской и по Красноармейской от Пушкина до Чайковского.

Работы по ремонту дорожных объектов начнутся до 15 апреля.