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16февраля
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сегодня, 07:00

Выбор читателей за 15 февраля

Выбор читателей за 15 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 15 февраля.

Страшная трагедия в Москве: за два дня погибла вся семья

В российской столице трагически погибла семья из трёх человек. Сегодня утром под окнами многоэтажного дома были обнаружены тела 29-летнего мужчины и его пятилетней дочери. Сутки назад в смертельное ДТП попала мама погибшего ребёнка.

В Благовещенске порвали флаг на набережной

В столице Приамурья в пятницу, 12 февраля, рабочие порвали нижнюю часть флага на набережной. Из-за сильного ветра флаг приспустили. Однако рабочие перестарались и немного проткнули полотно.

В Приамурье завтра начинается досрочная выплата пенсий

В Амурской области во вторник, 16 февраля, начнут досрочно выплачивать пенсию. Получат деньги раньше только те, кто должен был получить их через почту 19 и 20 февраля. А также те, кто получает выплату через кредитные организации, где доставка производится с 21 по 23 число.

С 1 марта техосмотр автомобилей будет проходить по новым правилам

С 1 марта в России изменятся правила техосмотра автомобилей. А все диагностические карты, которые были получены без технического осмотра, будут аннулированы. Все изменения указаны в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», пишет ТАСС.

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#Обзор #интернет #СМИ

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