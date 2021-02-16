Выбор читателей за 15 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 15 февраля.

В российской столице трагически погибла семья из трёх человек. Сегодня утром под окнами многоэтажного дома были обнаружены тела 29-летнего мужчины и его пятилетней дочери. Сутки назад в смертельное ДТП попала мама погибшего ребёнка.

В столице Приамурья в пятницу, 12 февраля, рабочие порвали нижнюю часть флага на набережной. Из-за сильного ветра флаг приспустили. Однако рабочие перестарались и немного проткнули полотно.

В Амурской области во вторник, 16 февраля, начнут досрочно выплачивать пенсию. Получат деньги раньше только те, кто должен был получить их через почту 19 и 20 февраля. А также те, кто получает выплату через кредитные организации, где доставка производится с 21 по 23 число.

С 1 марта в России изменятся правила техосмотра автомобилей. А все диагностические карты, которые были получены без технического осмотра, будут аннулированы. Все изменения указаны в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», пишет ТАСС.