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16февраля
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В России подсчитали прожиточный минимум пенсионера: Приамурье оказалось на 17-м месте

В России подсчитали прожиточный минимум пенсионера: Приамурье оказалось на 17-м месте
Фото: pixabay.com

Прожиточный минимум пенсионера – это сумма минимального размера пенсии, которую может получать неработающий гражданин России по достижению пенсионного возраста. По этому показателю Амурская область оказалась на 17 месте в стране и на 9 месте среди регионов Дальнего Востока.

Стоит отметить, что в среднем по России прожиточный минимум пенсионера в 2021 году составляет 10 022 рубля, а в Приамурье – 11 272 рубля. Прожиточный минимум трудоспособного населения России – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля.

Самый высокий прожиточный минимум пенсионера(ПМП) в стране как раз на Дальнем Востоке (14 164 рубля 73 копейки) – здесь действуют дополнительные районные и северные коэффициенты. Самые низкие минимальные пенсии в Приволжском федеральном округе – 9 117 рублей 43 копейки, что на 904 рубля 57 копеек ниже, чем в среднем по России.

Стоит отметить, что самый низкий размер прожиточного минимума пенсионера в Республики Чувашия – 8 466 рублей, а самый высокий в Ненецком Автономном округе – 19 353 рубля. В Москве этот показатель составил 13 496 рублей.

При этом в сравнении с 2018 годом самый большой рост прожиточного минимума пенсионера зафиксирован в Северо-западном федеральном округе (на 19,73%), а минимальный – в Северо-Кавказском федеральном округе (8,98%). Отметим, что за этот же период инфляция в России составила: в 2018 – 4,3%, в 2019 – 3,04%, в 2020 – 4,91%.

Среди регионов Дальнего Востока самый высокий прожиточный минимум пенсионера на Чукотке (19 312 рублей), в Камчатском крае (18 148 рублей) и на Магадане (17 560 рублей). Наименьшие размеры пенсионного минимума в Бурятии (10 372), Забайкальском крае (11 256 рублей) и в Амурской области (11 272 рубля). В соседнем Хабаровском крае этот показатель достиг 13 205 рублей.

При этом за четыре года с 2018 по 2021 год прожиточный минимум пенсионера в Приамурье вырос на 2 546 рублей. Это третий показатель по росту минимального размера пенсии среди регионов Дальнего Востока. На первом месте Еврейская автономная область (4 513 рублей), а на втором - Приморский край (2 968 рублей).

Напомним, что в случае, если пенсионер получает пенсию ниже, чем прожиточный минимум пенсионера в регионе, то он имеет право на доплату. В министерстве социальной защиты населения Приамурья объяснили, что пенсионер для получения доплаты должен лично или по почте предоставить следующий пакет документов: копию паспорта (страница с фото и регистрацией по месту жительства), копию трудовой книжки (первая страница и последняя запись об увольнении) и заявление о согласии на обработку персональных данных. Перерасчет будет произведён с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения. Дальнейшие выплаты будут производиться автоматически.

*материал подготовлен на основе данных ИА «Клерк.ру»

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#аналитика #пенсии

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    кто из амурских депутатов решится прожить на этот минимум?

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Надо поэкспериментировать, но боятся предложить...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    59 минут назад

    "кто из амурских депутатов решится прожить на этот минимум?"

    Да ладно! Помнится самый "честный" из наших депутатов Серёжа Труш как-то официально заявлял, что жил два года на три копейки!

    Правда потом оказалось, что это всё было наглое враньё. )))

  • Кроненберг

    Кроненберг
    57 минут назад

    не ври-он указал свой доход-и не надо ляля тему заминать-единороссы всегда против народа-лживая партейка которая осенью проиграет выборы

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    50 минут назад

    "единороссы всегда против народа"

    Можно подумать, что жёлто-голубые за народ! )))

    Не смеши избирателей!

    А по тому, что трёхкопеечный указал, лучше всего ответила Прокуратура. Жаль только, что не всё проверила.

    Ведь у честных людей расходы не могут превышать доходы, верно?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    47 минут назад

    не затирайте тему лживыми изречениями-Планктон отвечай-ты сможешь прожить на эту подачку народу от ЕР?

  • Noir

    Noir
    41 минута назад

    А какой смысл от данной статьи? Показать что прожиточный минимум растет с 2018 по 2021? Так давайте сравним с ростом цен за этот же период, например жилье подорожало примерно на 100%, на бытовую технику и электронику более 100%, а на питание только за 2020 год цены выросли на 11,5%, по-этому то что прожиточный минимум в среднем на 15% вырос за 3 года показывает что люди каждый год беднеют, конечно махинации с потребительской корзиной официально показывают что все хорошо, но фактически никто не признает что давно уже ситуация упущена.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    35 минут назад

    люди нищают из за лживой партейки Единая Россия

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    33 минуты назад

    Крон, сам же начал тему про депов, чего теперь сливаешься?

    Как там жёлто-голубые заявляли, помнишь?

    "Президента выбрал народ, а мы не можем идти против воли народа!" (с)

    Есличо, то моя подготовка позволяет мне прожить некоторое время вообще без денег, если вопрос про меня.

    Другое дело, что прожиточный минимум в России очень сильно занижен. И этот факт оспаривается только правительством РФ!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    31 минута назад

    здесь и речи не было про ЛДПР-понятно кого боится лживая партейка ЕР

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