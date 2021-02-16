В России подсчитали прожиточный минимум пенсионера: Приамурье оказалось на 17-м месте

Фото: pixabay.com

Прожиточный минимум пенсионера – это сумма минимального размера пенсии, которую может получать неработающий гражданин России по достижению пенсионного возраста. По этому показателю Амурская область оказалась на 17 месте в стране и на 9 месте среди регионов Дальнего Востока.

Стоит отметить, что в среднем по России прожиточный минимум пенсионера в 2021 году составляет 10 022 рубля, а в Приамурье – 11 272 рубля. Прожиточный минимум трудоспособного населения России – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля.

Самый высокий прожиточный минимум пенсионера(ПМП) в стране как раз на Дальнем Востоке (14 164 рубля 73 копейки) – здесь действуют дополнительные районные и северные коэффициенты. Самые низкие минимальные пенсии в Приволжском федеральном округе – 9 117 рублей 43 копейки, что на 904 рубля 57 копеек ниже, чем в среднем по России.

Стоит отметить, что самый низкий размер прожиточного минимума пенсионера в Республики Чувашия – 8 466 рублей, а самый высокий в Ненецком Автономном округе – 19 353 рубля. В Москве этот показатель составил 13 496 рублей.

При этом в сравнении с 2018 годом самый большой рост прожиточного минимума пенсионера зафиксирован в Северо-западном федеральном округе (на 19,73%), а минимальный – в Северо-Кавказском федеральном округе (8,98%). Отметим, что за этот же период инфляция в России составила: в 2018 – 4,3%, в 2019 – 3,04%, в 2020 – 4,91%.

Среди регионов Дальнего Востока самый высокий прожиточный минимум пенсионера на Чукотке (19 312 рублей), в Камчатском крае (18 148 рублей) и на Магадане (17 560 рублей). Наименьшие размеры пенсионного минимума в Бурятии (10 372), Забайкальском крае (11 256 рублей) и в Амурской области (11 272 рубля). В соседнем Хабаровском крае этот показатель достиг 13 205 рублей.

При этом за четыре года с 2018 по 2021 год прожиточный минимум пенсионера в Приамурье вырос на 2 546 рублей. Это третий показатель по росту минимального размера пенсии среди регионов Дальнего Востока. На первом месте Еврейская автономная область (4 513 рублей), а на втором - Приморский край (2 968 рублей).

Напомним, что в случае, если пенсионер получает пенсию ниже, чем прожиточный минимум пенсионера в регионе, то он имеет право на доплату. В министерстве социальной защиты населения Приамурья объяснили, что пенсионер для получения доплаты должен лично или по почте предоставить следующий пакет документов: копию паспорта (страница с фото и регистрацией по месту жительства), копию трудовой книжки (первая страница и последняя запись об увольнении) и заявление о согласии на обработку персональных данных. Перерасчет будет произведён с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения. Дальнейшие выплаты будут производиться автоматически.

*материал подготовлен на основе данных ИА «Клерк.ру»