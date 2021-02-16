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16февраля
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Выставку поделок фестиваля «Детство на Амуре» можно будет посмотреть в 3D-формате

Выставку поделок фестиваля «Детство на Амуре» можно будет посмотреть в 3D-формате
Фото: admblag.ru

Выставку работ декоративно-прикладного творчества «Пластилиновая ворона», которую подготовили участники VII фестиваля «Детство на Амуре. Правнуки Победы», можно будет посмотреть в режиме онлайн.

Все работы разместят на сайте Городского дома культуры, рассмотреть всё детали позволит формат 360 градусов. На интерактивной выставке представлены работы в технике работы с деревом, пластилинографии, квиллинга, батика, макетирования, бумагопластики, ковроделия, шитья и не только.

Чтобы посетить интерактивную выставку, не нужно устанавливать специальные программы и приложения. В редких случаях необходимо будет обновить браузер до актуальной версии. Функции формата 360 градусов доступны на любом современном смартфоне или мобильном устройстве, также можно использовать шлемы виртуальной реальности. Подробную инструкцию по посещению выставки можно найти на сайте городской администрации. Ранее в формате виртуальной экскурсии можно было ознакомиться с работами юных художников-участников фестиваля.

Напомним, подготовка к проведению VII Международного фестиваля «Детство на Амуре. Правнуки Победы» выходит на финишную прямую. Фестиваль организуют на средства Фонда президентских грантов, общий призовой фонд составит 1 251 750 рублей.

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#дети #культура

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