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16февраля
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сегодня, 07:30 0

Благовещенские артисты поздравили с Новым годом китайских соседей (видео)

Благовещенские артисты поздравили с Новым годом китайских соседей (видео)
Фото: admblag.ru

Концерт-поздравление для китайских соседей в честь Нового года по восточному календарю подготовили артисты Городского дома культуры совместно с другими творческими коллективами Благовещенска.

В программе концерта инструментальные и хореографические номера, а также песни на русском и китайском языках, в том числе и мировые хиты. Для китайского зрителя выступили артисты «Amur Jazz Band» и народного ансамбля песни «Русь», саксофонист Сергей Лавренов, шоу-балет «Александрия», хореографический ансамбль «Конфетти», певицы Виктория Подгорная и Анастасия Баженова, а также образцовый академический хор «Детство». В начале видеоконцерта с поздравлениями к жителям КНР обратился мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Ранее артисты города Хэйхэ подготовили онлайн-концерт для благовещенцев специально к празднованию Нового года в России, горожан поздравил мэр Хэйхэ Ли Шифэн. Посмотреть концерт от китайских артистов можно также на YouTube-канале ГДК, сообщает пресс-служба администрации города.

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#Китай #культура #праздники

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