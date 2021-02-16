Гороскоп на 16 февраля: Раки – не третируйте близких, Девы – не тратьте время впустую

Восход Солнца: 07:38

Заход Солнца: 17:49

Солнце в Водолее.

Овен. Вам нужно использовать в работе новизну и оригинальный подход. Чем не стандартнее будут ваши решения, тем выше положение в обществе. Докапываться до истины – хорошее дело, но только не в разгар любовных страстей.

Телец. Посвятите время наведению порядка в своем доме, чтобы создать благоприятную атмосферу. Вы будете наслаждаться своим днем, поскольку сможете в кои-то веки выделить время на все. Надо сказать, что вы эффективно осваиваете тайм-менеджмент.

Близнецы. Сейчас нельзя торопиться, особенно если перед вами стоит задача принять важное решение. При должном уровне ответственности вы сегодня сможете сделать настоящий прорыв в сфере, которой вы занимаетесь.

Рак. Вы можете стать несносны и будете третировать своих близких, заставляя их заниматься благоустройством вашего личного пространства: кухни, дачи, рабочего кабинета.

Лев. День наиболее благоприятен для романтического общения, поэтому не теряйте времени и отправляйтесь на свидание. Этот день в целом благоприятен для развития вашего бизнеса, творческих проектов, спортивных соревнований.

Дева. В течение всего дня складываются благоприятные условия для получения новых знаний, поиска нужной информации, продуктивного общения и деловых встреч. Важно не тратить время впустую.

Весы. День любви, прощения, покаяния, подведения итогов. Болезнь этого дня – следствие духовных недоработок, и лечится она исключительно духовным путем, лекарства принесут только вред.

Скорпион. Если будете работать ударными темпами, вечер посвятите себе и времяпровождению, которое вас порадует. Приятные новости будут ожидать вас на работе, возможно, долгожданное финансовое поощрение за отличную работу.

Стрелец. Во второй половине дня вам будет сложнее справиться с делами, поэтому не откладывайте важные проекты на вечер. В споре будьте осторожны, даже если вы правы, по итогу вы можете потерять дорогие отношения с партнерами.

Козерог. Несмотря на обилие энергии, астрологи не советуют вам начинать что-то новое, лучше разберитесь с работой, которую надо бы закончить.

Водолей. День подходит для любого общения, в том числе для серьезного разговора с начальством. Лучше не взваливайте на свои плечи слишком много, ключом к успеху станет коллективная работа.

Рыбы. Астрологи рекомендуют не отвечать на сообщение человека из прошлого, его намерения вам не понравятся. Еще раз подумайте над проблемой, которую вы решили оставить в прошлом или проигнорировать.

Астролог: Вальдемар Небоходцев